Asus dévoile le ROG Zephyrus G14, un PC ultraportable recouvert de LED sur le couvercle

À l’occasion du CES qui se tient actuellement à Las Vegas durant 6 jours, Asus vient de dévoiler le ROG Zephyrus G14, un PC portable ultra compact dédié principalement aux gamers. Si l’ordinateur dispose d’une alléchante configuration matérielle, il se démarque surtout par son « couvercle » recouvert de plus d’un millier de petites LED.

Du côté des PC portables, Asus n’en finit plus d’innover. Après le Zenbook S13 et son étonnante encoche présenté l’an dernier au CES, le constructeur revient cette année avec un nouveau concept. Si le Rog Zephyrus G14 peut se targuer d’une solide configuration matérielle, nul doute que ce PC ultraportable de 14″ va faire sensation dans les salles les plus obscures. L’un des atouts principaux de cet ordinateur réside dans son « couvercle lumineux« , un concept totalement inédit qui nous a réellement séduits lors de sa présentation. Certes, d’aucuns le jugeront dispensable, voire totalement inutile. Nous, nous avons vraiment adoré l’idée.

Le Zephyrus G14 profite d’une nouvelle méthode de refroidissement

Avec ses 17,9 mm d’épaisseur et son poids de 1,6 kg (sans l’affichage LED), le Zephyrus G14 est l’un des ultraportables de gaming les plus fins et les plus légers du moment. Profitant d’un processeur AMD Ryzen 4000 Series Mobile et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060, l’appareil est en effet clairement dédié à celles et ceux qui ont besoin d’une bonne grosse puissance de feu pour jouer, sans pour autant s’encombrer d’un volumineux PC portable.

Asus a également fait en sorte que la chaleur se dissipe de la manière la plus fluide qui soit et a travaillé pour l’occasion sur une nouvelle technologie. On y trouve ainsi « une fonctionnalité exclusive capable d’ajuster dynamiquement le niveau d’alimentation du processeur en fonction des températures de la carte graphique. En effet elle peut effectuer des modifications toutes les secondes en réaction aux pics d’utilisation du GPU afin de garantir à l’utilisateur des performances de jeu optimales, quelles que soient les conditions. »

On trouve pas moins de quatre haut-parleurs sur l’appareil, tous étant certifiés Dolby Atmos Sound. Ajoutez à cela une dalle FULL HD offrant une vitesse de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz ou une dalle WQHD (au choix), ainsi qu’une autonomie de 10 heures environ selon Asus, et vous obtenez un ultraportable qui a du répondant.

Des LED qui recouvrent près de la moitié de la coque du PC

Mais le plus étonnant reste sa coque, qui est recouverte de 1215 mini LED blanches, lesquelles profitent de 256 niveaux de luminosité. Le dessus de la machine est donc revêtu en partie de petites LED qui affichent une image fixe ou une animation. Grâce à cette technologie baptisée AniMe Matrix, libre à vous par exemple d’illuminer votre PC d’un logo animé (via un fichier GIF) ou d’utiliser les LED pour afficher les barres d’un égaliseur audio. Les adeptes de la scène démo devraient l’adorer. On ignore cependant si Asus proposera un kit de programmation des LED, et permettre ainsi aux utilisateurs de créer leurs propres outils d’animation, ou s’il faudra se contenter des applications livrées par le constructeur. AniMe Matrix est proposé en option sur l’appareil et consomme 8 W.

Différentes configurations sont envisagées par Asus. L’appareil devrait être disponible en France à compter d’avril en France et s’afficher à partir de 1399 €. La version avec les LED sera quant à elle commercialisée au cours du 2e trimestre. Le prix de cette édition n’est pas encore connu.

