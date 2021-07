Odyssey Neo G9 : Samsung dévoile son nouvel écran gamer ultime

Samsung vient de lever le voile sur l’Odyssey Neo G9. Il s’agit d’un écran dédié au gaming qui a la particularité de rependre la formule instaurée l’année dernière avec l’Odyssey G9. Bien entendu, la marque a amélioré de nombreux points par rapport au premier modèle. Cette fois, la dalle est mini-Led.

L’Odyssey G9 de Samsung est sorti en 2020 et a impressionné par ses caractéristiques. La deuxième itération vient d’être annoncée, il s’agit de l’Odyssey Neo G9. Elle reprend les grandes lignes du premier modèle mais y ajoute une nouveauté de taille. Cette fois, la dalle est mini-Led.

Pour rappel, le mini-Led permet d’éclairer la dalle sur toute sa surface. Ici, ce sont 2048 leds qui sont présentes sous l’écran. Selon Samsung, cela lui permet d’atteindre une luminosité maximale de 2000 nits, ce qui est largement suffisant pour le jeu vidéo. Le taux de contraste promet aussi d’être extrêmement élevé.

Le Samsung Odyssey Neo G9 reprend la formule du premier modèle

Pour le reste, nous avons toujours une immense dalle incurvée de 49 pouces. Elle dispose de deux particularités fortes. La première, c’est d’adopter un ratio en 32 :9, parfait pour les jeux vidéo immersifs comme les FPS. La deuxième, c’est sa courbure de 1000R. Il s’agit de l’écran le plus incurvé du marché sur ce segment.

Sa définition est de 5120 x 1440 pixels et il est doté d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Nous retrouvons évidemment la compatibilité avec Nvidia G-Sync mais aussi le FreeSync. Niveau design, Samsung ne change pas sa formule avec un look futuriste. A l’arrière, on constate que l’orbe est toujours présent. Rétroéclairé, il peut être personnalisé avec plusieurs coloris et effets.

Pour profiter des qualités de cet écran, il va falloir y mettre le prix. En effet, le moniteur sera vendu cher. S’il n’y a pas encore de prix officiel en Euro, il est annoncé à 2500 dollars aux Etats-Unis. Pour rappel, le premier modèle est affiché à 1499 euros. Le Mini-Led, ça se paye. Les précommandes ouvriront le 29 juillet tandis que la vente débutera le 9 août.

Si vous ne souhaitez pas casser votre tirelire dans un écran si cher, sachez que Samsung commercialise également des modèles moins onéreux, comme l’Odyssey G7, que nous avions testé l’année dernière, mais aussi l’Odyssey G5, qui est lui à moins de 500 euros.