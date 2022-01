Un YouTubeur découvre que certaines cartes mère Asus fondent à cause d’un condensateur inversé

Un Youtubeur a détecté une anomalie inquiétante sur sa carte mère Asus Z690 Hero. Selon ses dires, certaines d'entre elles pourraient partir en fumée en raison d'un condensateur inversé. Plusieurs utilisateurs se sont plaints d'un problème similaire sur Reddit et les forums d'assistance d'Asus. Le constructeur a officiellement reconnu sa faute dans une publication sur son site.

Si vous avez des problèmes avec votre carte mère Asus Z690 Hero, sachez que vous n'êtes pas le seul. En effet, un Youtubeur a découvert que les cartes mères en question peuvent partir en fumée en raison d'un condensateur inversé. Ce vidéaste, qui s'appelle Builzoid sur la chaîne Actually Hardcore Overclocking, a décidé de mener l'enquête sur le sujet après la publication de nombreuses plaintes sur Reddit et sur les forums du constructeur.

D'après les témoignages, certaines cartes mères ont commencé à fumer au même endroit : au niveau des deux MOFSET, les transistors à effet de champ à grille isolée, à côté des emplacements DIMM et du lecteur Q-Code. Dans une vidéo postée sur sa chaîne, BuildZoid diagnostique le problème en s'appuyant sur les différentes photos postées par les utilisateurs sur la toile.

Il a constaté que le texte sur le condensateur est en fait à l'envers, signe manifeste qu'il n'est pas correctement installé. Comme le rappellent nos confrères de Tom's Hardware, un condensateur inversé entraîne une inversion de polarité, ce qui peut provoquer un dysfonctionnement et la combustion des MOFSET.

Asus reconnaît une erreur sur la ligne de production

Après la publication de sa vidéo, Asus a bel et bien confirmé la théorie du vidéaste. “Dans notre enquête en cours, nous avons identifié de manière préliminaire un problème potentiel de condensateur de mémoire inversé dans le processus de production de l'une des lignes de production qui peut causer le code d'erreur de débogage 53, soit des dommages aux composants de la carte mère”, explique le constructeur.

Il poursuit : “Le problème affecte potentiellement les unités fabriquées en 2021 avec le numéro de pièce 90MB18E0-MVAAY0 et le numéro de série commençant par MA, MB et MC”. Si vous vous inquiétez de savoir si votre carte mère est concernée, sachez qu'il est possible de trouver le numéro de série et le numéro de pièce de votre Z690 Hero sur le côté de l'emballage ainsi que sur l'autocollant placé sur le dessus.

À ce sujet, la société a publié sur Facebook un lien vers un outil gratuit permettant de vérifier si votre carte mère Z690 Hero est affectée par le problème en question, en fonction du numéro de série. Asus s'engage d'ailleurs à remplacer à sa charge les cartes mères défectueuses. “Pour l'avenir, nous poursuivons notre inspection approfondie avec nos fournisseurs et nos clients afin d'identifier toutes les cartes mères ROG Maximus Z690 Hero potentiellement affectées sur le marché et nous travaillons avec les agences gouvernementales concernées sur un programme de remplacement”, déclare Asus.

Source : The Verge