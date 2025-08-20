Si vous recevez ce courrier de l’Assurance Maladie : jetez-le, c’est une arnaque

Une campagne de phishing par courrier est en cours. La lettre semble émaner de l'Assurance Maladie, mais il s'agit bien d'une escroquerie. Voyons à quoi elle ressemble afin que vous ne tombiez pas dans le panneau.

Des mails tentant plus ou moins subtilement de vous extorquer des informations personnelles, ou directement de l'argent, vous en recevez sûrement tous les jours. Le plus souvent s'en vous en rendre compte puisque le filtre anti-spam de votre boîte mail fait normalement du bon travail. En revanche, des arnaques par courrier postal, c'est moins courant.

On se souvient de cette lettre d'Amazon vous proposant d'être payé pour tester des produits par exemple. Après le géant du e-commerce, c'est au tour de l'Assurance Maladie de servir de couverture aux escrocs. Un internaute partage sur le réseau social social le courrier qu'il a reçu et tous les signes du phishing sont là.

Ce courrier de l'Assurance Maladie est un faux, faites attention

Au premier coup d'œil, la lettre semble légitime. Les coordonnées de l'Assurance Maladie sont rappelées et la mise en forme ne présente rien de suspect. L'objet évoque le “renforcement de la sécurité de votre compte Ameli et de votre Carte Vitale“. On apprend que “dans le cadre de la politique nationale de protection des données personnelles et de lutte contre la fraude, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) met en œuvre une nouvelle procédure des sécurisation de l'accès à votre compte Ameli et votre Carte Vitale“.

En résumé, vous avez 72 heures pour scanner le QR code présent dans la lettre et suivre la procédure de “vérification de vos informations personnelles“, sans quoi “l'accès à votre compte Ameli pourrait être temporairement suspendu par mesure de sécurité“. C'est bien sûr totalement faux. Le but est uniquement de récupérer vos données privées et de s'en servir à des fins frauduleuses.

Les escrocs ont tout de même le sens de l'humour : le courrier rappelle qu'il ne faut “jamais communiquer vos identifiants ou mots de passe à des tiers“, ni “cliquer sur des liens non vérifiés reçus par e-mail ou SMS“. Vous pouvez voir la lettre dans son intégralité sur Reddit. Comme d’habitude, n'oubliez pas de prévenir les personnes de votre entourage susceptibles de se faire avoir selon vous.