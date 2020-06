Android : les smartphones vont afficher la raison de certains appels pour éviter les arnaques

Google teste une nouvelle fonctionnalité dans l’appli Téléphone d’Android. Le système vous indiquera bientôt quand un appel entrant provient d’une entreprise et les motifs de l’appel. Selon la firme, cette nouvelle fonctionnalité permettra de réduire les cas d’arnaque et de fraude par appel téléphonique.

Le fléau des appels non sollicités continue de pourrir l’existence à bon nombre de personnes. En France, l’efficacité de Bloctel contre le démarchage téléphonique fait toujours débat. Google compte apporter son grain de sel dans la lutte contre le phénomène en introduisant une fonctionnalité d’identification des appels. Lorsqu’une entreprise essaie de vous contacter, l’appli Téléphone d’Android affichera son nom, son logo et surtout les raisons qui motivent l’appel.

Comment ça marche ?

Les entreprises devront s’enregistrer sur un serveur de Google et inscrire leur numéro de téléphone, le vôtre ainsi que le motif de l’appel. Il peut s’agir de votre banque qui souhaite vous notifier un problème sur votre compte ou de votre FAI qui veut programmer un dépannage ou une installation à domicile. Les informations sont ensuite affichées sur l’application Téléphone de Google sur votre smartphone Android lors d’un appel. L’idée est d’établir une notion de confiance.

« Les appels vérifiés vous aident à prendre des décisions éclairées et à éviter les escroqueries et les fraudes » explique la firme de Mountain View. Cette solution vous permettra de faire la part des choses et d’éliminer toute tentative d’usurpation d’identité à des fins mal-intentionnées. Il va sans dire que son efficacité dépendra grandement de l’adhésion massive des entreprises, ce qui n’est pas gagné d’avance.

Par ailleurs, l’identification des appels ne fonctionne qu’avec l’application Téléphone de Google, celle d’Android stock. En d’autres termes, la firme devra encore collaborer avec les différents constructeurs pour leur permettre de l’intégrer à leur surcouche.

Pour l’heure, la fonctionnalité est en cours de test uniquement au Brésil. Nous ignorons quand elle sera disponible à grande échelle. Et pour ceux qui s’inquiéteraient de la confidentialité de leurs données, Google affirme ne pas partager les informations sensibles des utilisateurs avec ses partenaires commerciaux.