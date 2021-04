Arcfox Alpha S : la voiture électrique de Huawei fonctionne avec un SoC Kirin et HarmonyOS

Comme prévu, Huawei et Jihu ont présenté le 17 avril 2021 leur première voiture électrique à Shanghai : l’Arcfox Alpha S. Cette berline haut de gamme embarque certaines technologies propriétaires de Huawei, notamment le système d’exploitation HarmonyOS et un processeur développé par HiSilicon.

Sans surprise, Huawei a présenté sa première voiture électrique le 17 avril 2021 à Shanghai. Ce véhicule, appelé Arcfox Alpha S, est produit par Jihu, une marque haut de gamme appartenant au groupe chinois BAIC (Beijing Automobile Industry Co.). Nous avons évoqué à plusieurs reprises le lancement de cette voiture dans nos colonnes. La raison est simple : il s’agit de la première véritable incursion de la firme chinoise dans le secteur automobile. Elle y a apporté de nombreuses technologies.

La présentation de la voiture ce week-end a été justement l’occasion de découvrir certaines de ces technologies. La première est le SoC qui anime l’ordinateur de bord. Il s’agit d’un Kirin, bien évidemment, développé par HiSilicon (la filiale de Huawei dédiée aux semi-conducteurs). L’identité de ce composant est Kirin 990A. Il s’agit donc d’une déclinaison du Kirin 990 5G dédié aux voitures (avec un « A » comme dans « Automotive »). Pour rappel, ce composant équipe les séries Mate 30 et P40.

Kirin 990A : un processeur de smartphone avec modem 5G

Le Kirin 990A est un composant doté de quatre coeurs « BIG » et de quatre coeurs « Little ». Les premiers sont des Cortex-A76 customisés, appelés Taishan V20 Lite. Les seconds sont des Cortex-A55 non modifiés. Le processeur graphique est un ARM Mali-G76 MP8. Pour ce composant, Huawei a donc pris la décision de réduire le GPU de moitié. La puissance de ce GPU, estimée à 3,5 téraflops, serait cependant suffisante pour les besoins d’un véhicule électrique.

Vous retrouvez également dans le Kirin 990A trois processeurs dédiés à l’intelligence artificielle : deux Ascend DaVinci D110 Tiny et un Ascend DaVinci D100 Lite. Ici aussi, Huawei a fait quelques changements par rapport aux modèles dédiés aux smartphones. Enfin, dernier point important : le Kirin 990A intègre un modem 5G pour assurer la connectivité des services embarqués.

HarmonyOS : après les smartphones et les télévisions, les voitures

Deuxième technologie embarquée dans la voiture : HarmonyOS. Le système d’exploitation alternatif de Huawei s’installe donc dans le secteur automobile, avec l'ensemble des applications nécessaires pour la navigation et le divertissement. Sans oublier la belle interaction avec les smartphones de la marque. L’OS et le SoC offre aussi à l’Alpha S tous les services que vous pourriez attendre, notamment la conduite et le parking entièrement autonome.

Quelques mots sur les spécificités de la voiture. Quatre roues motrices. Autonomie de la batterie de batterie de 708 kilomètres (soit moins que les 1000 kilomètres annoncés précédemment). Charge rapide 800 volts qui offre une autonomie de 195 kilomètres en 10 minutes de charge. 3,5 secondes pour passer de 0 à 100 kilomètres / heure. Affichage tête haute. Système audio Harman Kardon avec 12 haut-parleurs et un caisson de basse. Écran 4K 21,29 pouces (résolution de 180 pixels par pouce). Il y a donc beaucoup d’ambition dans cette voiture. Les précommandes ont déjà débuté en Chine.