Aptoide lance son magasin de jeux sur iOS avec une fonctionnalité inédite

Aptoide, le célèbre magasin d'applications alternatif pour Android, vient de lancer officiellement son magasin de jeux pour iOS dans l'Union européenne. Cette initiative, rendue possible grâce à la loi sur les marchés numériques (DMA), marque un tournant dans l'écosystème fermé d'Apple.

Après une phase bêta limitée en juin 2024, qui avait suscité l'intérêt de plus de 20 000 personnes, Aptoide ouvre désormais son service à tous les utilisateurs iOS de l'UE sans liste d'attente. Peu de temps après l’Epic Games Store, cette nouvelle expansion offre aux propriétaires d'iPhone et d'iPad une alternative à l'App Store d'Apple pour découvrir et télécharger des jeux.

L'arrivée d'Aptoide sur iOS s'accompagne d'une fonctionnalité particulièrement intéressante : « App Versions ». Cette option, déjà appréciée des utilisateurs Android, permet d'installer des versions antérieures des applications. Une nouveauté dans l'univers iOS qui pourrait s'avérer précieuse en cas de mise à jour problématique d'un jeu.

Une innovation qui fait défaut aux géants du secteur

La fonctionnalité « App Versions » d'Aptoide se démarque nettement des pratiques actuelles de Google Play et de l'App Store d'Apple. Ces deux plateformes ne proposent généralement que la dernière version des applications, laissant les utilisateurs démunis face à d'éventuels bugs introduits par une mise à jour récente.

L'approche d'Aptoide offre ainsi une flexibilité bienvenue, permettant aux joueurs de revenir à une version stable de leur jeu préféré en cas de problème. Cette fonctionnalité pourrait inciter Google et Apple à reconsidérer leur politique, bien que des résistances soient à prévoir de la part des développeurs, peu enclins à distribuer d'anciennes versions de leurs applications.

Le lancement d'Aptoide sur iOS s'accompagne également d'autres innovations, notamment un système de paiement in-app alternatif et un kit de développement logiciel pour les achats intégrés, développé en collaboration avec Apple. Paulo Trezentos, PDG d'Aptoide, rappelle l'importance de cette étape : « Ce lancement marque une avancée majeure dans la distribution de jeux sur iOS et l'engagement d'Aptoide envers un écosystème de distribution ouvert et sans restriction ».

Bien que cette ouverture soit actuellement limitée à l'Union européenne, elle représente un pas significatif vers une plus grande liberté pour les utilisateurs iOS. Cependant, comme le rappelle Trezentos, « il reste encore beaucoup à faire pour continuer à ouvrir iOS au niveau mondial et réduire les frictions pour les utilisateurs et les développeurs de jeux ».