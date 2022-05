Après Oppo et LG, Motorola travaillerait sur un smartphone à écran enroulable

Motorola serait en train de travailler sur un smartphone à écran enroulable. Contrairement à ceux d’Oppo et LG, ce modèle serait destiné à la vente pour le grand public. Plus encore, son fonctionnement serait un peu différent.

Les écrans pliables sont désormais installés sur le marché avec des modèles tels que le Galaxy Z Fold ou le Motorola Razr. La prochaine étape logique, c’est la conception d’écrans enroulables. Motorola serait en train de plancher sur le sujet avec le projet Felix.

C’est le site 91mobiles qui affirme que la société de Lenovo travaille sur un tel smartphone. Connu en interne sous le nom de code Felix, il s’agit d’un produit doté d’un écran qui se déroule pour agrandir l’affichage.

Motorola veut sortir un smartphone enroulable

Des smartphones à écrans enroulables existent déjà en tant que concept. On peut évoquer le LG Rollable, mais aussi l’Oppo X2021. Ces deux produits ne sont pas destinés à la vente, puisque ce sont avant tout des concepts. Plus encore, ils fonctionnent sur le même principe : nous avons un smartphone classique dont l’affiche s’élargit afin de se transformer en mini-tablette.

Le Motorola Felix serait différent, selon 91mobiles. Son écran serait enroulé autour d’un axe situé à la base du smartphone. Ainsi, la dalle ne s’étendrait pas sur la largeur, mais sur la longueur. L’idée serait d’avoir une utilisation qui se rapproche de celle du Razr : un petit smartphone utilisable tel quel qui peut se déplier (ou dérouler) si on souhaite s’en servir de manière plus approfondie.

Lire aussi – Oppo X 2021 : notre prise en main du 1er smartphone à écran enroulable

Le site qui a sorti l’info précise toutefois que le Felix est encore aux premiers stades de son développement. Il n’y a même pas encore de prototype fonctionnel. Si un tel terminal existe bien, il ne devrait donc pas voir le jour avant au moins un an au minimum. Pour l’instant, Motorola serait en train de tester le logiciel dédié sur un Edge 30 Pro modifié.

Si les smartphones pliables ne sont pas encore démocratisés, notamment à cause du coût, les constructeurs pensent déjà à la suite. On attend donc de voir quels usages pourraient naître autour de cette technologie, et surtout si elle apporterait réellement quelque chose aux produits.

Source : 91mobiles