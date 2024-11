Après Netflix et Disney+, Max va faire payer le partage votre mot de passe

Max va commencer à lutter contre la pratique du partage de mot de passe, suivant les traces de Netflix et Disney+. Il faut s'attendre à bientôt devoir payer un supplément pour ajouter des membres, voire créer de nouveaux comptes.

Netflix a mis fin au partage de mot de passe en 2023, suivi par Disney+ en 2024. Les deux plateformes de streaming vidéo ont pris cette décision pour retrouver ou soutenir leur croissance, obligeant les utilisateurs à payer un supplément ou à créer de nouveaux comptes avec abonnement pour continuer d'accéder à leurs contenus de vidéo à la demande.

Il n'est donc pas surprenant qu'un autre poids lourd de l'industrie, Max, s'apprête également à mettre au point un tel système. Warner Bros. Discovery, le propriétaire du service, vient d'annoncer ses résultats du troisième trimestre 2024. Lors de la traditionnelle conférence de présentation, le directeur administratif et financier Gunnar Wiedenfels a dessiné les contours de la mise en place de cette nouvelle contrainte pour les abonnés.

Une hausse de prix à venir pour l'abonnement Max ?

Selon lui, Max va d'abord faire savoir à ses clients lors des mois à venir que le partage de compte ne sera plus toléré, mais de manière douce. Il devrait encore rester possible de partager son mot de passe et aucun système ne sera mis en place pour l'empêcher. Mais la plateforme va passer la vitesse supérieure courant 2025 et en 2026, avec des communications plus âpres auprès des abonnés, et surtout l'instauration d'une fonctionnalité qui va détecter et bloquer la pratique du partage de compte.

Il est probable que, comme chez Netflix et Disney+, un compte ne puisse être utilisé qu'au sein du même foyer. Max va “demander aux membres qui ne se sont pas inscrits ou aux membres de plusieurs foyers de payer un peu plus”, a déclaré Gunnar Wiedenfels, qui n'a pas partagé plus de détails sur la question.

Le cadre de Warner Bros. Discovery n'apporte décidément que de mauvaises nouvelles aux utilisateurs puisqu'il évoque aussi une hausse de prix de l'abonnement. Sans annoncer d'augmentation tarifaire officielle, il estime que la “nature premium” de Max laisse “une marge de manœuvre assez importante pour continuer de pousser sur le prix”. Une nouvelle qui devrait par contre ravir les investisseurs et actionnaires.

Source : The Verge