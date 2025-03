Après les voitures neuves, Amazon va vendre des voitures d’occasion

Amazon va ajouter une nouvelle corde à son arc en proposant bientôt d'acheter des voitures d'occasion directement sur sa plateforme. Un complément logique à la vente de véhicules neufs.

Pensez à n'importe quel objet qu'il est possible d'acheter en tant que particulier. Maintenant que c'est fait, tapez son nom dans la barre de recherche d'Amazon. Sans voir votre écran, nous pouvons affirmer que des résultats se sont affichés. Le site de vente en ligne propose tellement de produits qu'il est quasiment impossible de le prendre en défaut. Depuis 2024, Amazon vend même des voitures neuves. Un partenariat signé avec Hyundai lui permet de proposer des véhicules de la marque comme n'importe quel autre article.

Ce n'est donc pas vraiment une surprise d'apprendre que la plateforme va aller plus loin en mettant en vente des voitures d'occasion. Une nouveauté qui s'accompagne de l'arrivée d'autres constructeurs automobiles dans le giron de ce qui s'appelle logiquement Amazon Autos. “Nous ajoutons de plus en plus de concessionnaires et nous sommes ravis d'ajouter non seulement de nouveaux stocks pour ces concessionnaires, mais également des stocks d'occasion“, annonce Fan Jin, directeur de cette division.

Amazon va proposer des véhicules d'occasion sur sa plateforme

Le processus sera légèrement différent de celui qui permet d'acheter du neuf, où tout se passe en ligne jusqu'à la visite chez le concessionnaire à la fin. L'idée serait ici de commenter l'achat en ligne, d'aller voir le vendeur afin de faire un essai, puis de finaliser la transaction depuis Amazon. À terme, le site voudrait aussi vendre des extensions de garantie ou encore des contrats de maintenance.

La vente de voitures sur Amazon, neuves ou d'occasion, est pour le moment une possibilité réservée aux États-Unis. Vous rendre sur la page dédiée depuis la France ou un autre pays indique simplement qu'Amazon Autos n'est pas encore disponible. Difficile de dire si ce sera la cas un jour, mais si le succès est au rendez-vous, l'entreprise aurait tort de se priver d'un marché potentiellement lucratif.

Crédits : Automotive News