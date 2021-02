Après Bouygues et TF1, Orange et M6 vont se lancer dans la publicité ciblée à la TV

Après l'accord signé entre Bouygues et TF1, Orange et M6 s'associent à leur tour pour diffuser de la publicité ciblée à la TV. Les chaînes du groupe M6 vont s'appuyer sur les capacités de ciblage de l'opérateur pour proposer des publicités personnalisées aux abonnés.

Comme vous le savez peut-être, la publicité ciblée à la TV est autorisée en France depuis l'année dernière, dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel. D'après Aurore Bergé, députée LREM, cette nouvelle disposition permettra d'augmenter les recettes publicitaires des chaînes françaises.

De fait, les opérateurs et les groupes télévisuels français commencent à discuter et à s'associer pour préparer la diffusion de publicités ciblées sur leurs antennes respectives. Ce 11 février 2021, Bouygues et TF1 ont signé un accord allant dans ce sens. Et ce vendredi 12 février 2021, c'est au tour d'Orange et M6 d'annoncer un nouveau partenariat.

“Des recommandations plus pertinentes”

Grâce à cet accord, les chaînes du groupe M6 pourront s'appuyer sur les capacités de ciblage de l'opérateur afin de proposer des publicités personnalisées aux abonnés Orange. Ces pubs se baseront notamment sur les données géographiques, sur le nombre de personnes dans le foyer, ou encore sur le type de contenus que vous aimez regarder.

D'après Fabienne Dulac, à la tête d'Orange France, la publicité ciblée “est un vecteur important de création de valeur pour nos deux entités” et permettra d'offrir “des recommandations plus pertinentes et mieux ciblées pour nos clients”. De son côté, le président du groupe M6 Nicolas de Tavernost assure qu'il s'agit d'un “axe important du développement du média TV au service des annonceurs”.

En plus de ce partenariat, Orange et M6 ont renouvelé leur accord de distribution. De fait, les abonnés Orange pourront toujours jouir des chaînes du groupe M6 sans surcoût, ainsi que de différentes fonctionnalités proposées comme le Replay ou autre. En outre, les abonnés Orange pourront également profiter de certains contenus du groupe en qualité 4K, et notamment les futurs matchs de l'Euro 2021. Pour rappel, Orange a signé un accord similaire avec TF1, un accord entré en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Notez qu'il est possible de refuser de profiter de ces publicités personnalisées.

Source : Orange