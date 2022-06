Apple écrase la concurrence dans le secteur des processeurs ARM

Apple domine très largement la concurrence dans le domaine des ordinateurs avec processeur ARM. La marque possède 90% des revenus du secteur. Bien entendu, cette performance est due à ses MacBook, désormais équipés de processeurs M1.

En 2020, Apple a pris une décision radicale pour ses produits informatique : se passer des processeurs Intel pour créer ses propres SoC ARM, les M1. Presque deux ans plus tard, la firme de Cupertino domine très largement le marché des ordinateurs ARM.

Comme l’indique Sravan Kundojjala de Strategy Analytics, Apple capte aujourd’hui 90% des revenus des ordinateurs équipés de puces ARM. Un sacré exploit étant donné que la firme est partie de rien sur ce segment.

Apple mise tout sur son SoC M1

Pour convaincre l’acheteur, il n’y a pas de secret : il ne faut pas qu’il perde en qualité en passant d’un processeur classique à un SoC ARM. C’est ce qu’a réussi à faire Apple avec ses M1. Ses processeurs sont puissants et écrasent beaucoup de concurrents en termes de performances pures. Cela permet également à la firme de Cupertino d’avoir la main mise sur tous les aspects de ses produits et de ne plus être contrainte au niveau du design et de proposer une meilleure autonomie.

Seul Apple arrive à tirer son épingle du jeu dans le domaine. En effet, comme le note Strategy Analytics, l'architecture ARM n’équipe que 9% des ordinateurs du marché. Elle a en effet du mal à s’imposer ailleurs que sur Mac. On peut citer quelques marques comme Acer, HP ou encore Dell qui utilisent l’ARM pour les Chromebooks, mais en ce qui concerne les PC Windows, l'architecture peine à s’imposer. Pas assez puissante, elle est délaissée par les constructeurs qui lui préfèrent les processeurs Intel et AMD. Le tout pourrait changer dans les prochaines années avec le rachat de Nuvia par Qualcomm, mais pour le moment, rien ne semble pouvoir inquiéter Apple sur ce marché.

En termes de volume, 348,8 millions d’ordinateurs portables ont été vendus en 2021. Parmi eux, 27,7 millions sont des MacBook, soit 8%. Un chiffre en hausse depuis le passage de processeurs « classiques » aux processeur ARM. Pour rappel, Apple a annoncé un nouveau MacBook Air il y a peu, introduisant sa puce M2.

