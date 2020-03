Apple Watch : du plastique sur la série 6 pour réduire les coûts ?

Apple a obtenu un nouveau brevet aux États-Unis qui aiderait la firme à créer un nouveau boitier en plastique. Ce dernier, fabriqué à partir de fibre de céramique, serait moins cher à produire que les boitiers en aluminium. Cela aiderait ainsi Apple à baisser le prix d’entrée de sa montre connectée et élargir sa cible commerciale.

Apple n’est pas reconnue pour faire de l’entrée de gamme. Bien au contraire, c’est en se positionnant en tant que marque exclusivement premium qu’elle a su devenir l’une de celles qui font le plus envie aux consommateurs. Un baromètre annuel réalisé par Forbes établit d’ailleurs chaque année la valeur d’une marque (à ne pas confondre avec la valeur de l’entreprise). L’édition de 2019 place Apple en tête, pour la septième année consécutive. Une autre étude, réalisée en 2020, place Apple en troisième position, derrière Amazon et Google.

Lire aussi : Apple Watch : la Series 6 pourrait mesurer le taux d’oxygène dans le sang

Apple est apprécié parce qu’elle ne fait pas dans le « low cost ». Et quand elle essaye, le prix est toujours au-dessus de ce que les consommateurs attendaient. Que ce soit pour l’iPhone 5C, l’iPhone SE ou l’iPhone XR. Pourtant, c’est grâce à ce type d’initiative que la firme élargit sa clientèle. Et après les iPhone et les iPad, ce serait maintenant au tour de l’Apple Watch de bénéficier d’une version moins chère afin d’abaisser le ticket d’entrée dans son écosystème. Ticket qui est actuellement fixé à 449 euros.

Les mêmes propriétés, sauf économiques

Une information importante permet d’arriver à cette conclusion : Apple a obtenu un brevet auprès de l’office américain en charge de la propriété intellectuelle, l’USPTO. Ce brevet, découvert par Apple Insider, a été déposé en septembre 2018, mais n’a été validé que le 26 mars 2020. Soit un an et demi plus tard ! Le document détaille la méthode pour concevoir un boitier de montre connectée à l’aide d’un plastique produit avec des fibres de céramiques. Ce matériau serait moins cher à produire, mais conserverait les mêmes propriétés que la céramique classique : perméabilité pour les signaux (4G, GPS, Bluetooth), mais étanchéité à l’eau et protection renforcée contre les chocs.

L’objectif de ce brevet est donc de créer un boitier similaire à ceux des autres modèles de l’Apple Watch, tout en étant moins cher à produire pour un produit fini dont le prix de vente serait moins élevé. Le reste de la montre ne semble pas être concerné par ce changement matériel : le verre minéral renforcé serait toujours présent au-dessus de l’écran et la céramique protègerait toujours les capteurs biométriques sous le boitier. L’intérieur ne devrait pas être différent non plus des autres modèles en aluminium, en acier inoxydable et en céramique de la même génération. Reste à savoir comment l’introduction d’un tel matériau influencerait le prix. Réponse, peut-être, en fin d’année.

Source : Apple Insider