Apple Watch Series 9 et Ultra 2 : ce bug pénible serait bientôt corrigé

Le 12 septembre dernier, Apple annonçait l'ensemble de ses nouveaux produits. La série des iPhone 15 bien sûr, mais aussi la nouvelle génération de ses montres connectées : les Apple Watch Series 9. Avec elles était dévoilée le modèle le plus haut de gamme de la marque, l'Apple Watch Ultra 2. Si les montres présentent une évolution assez discrète des modèles précédents, elles se sont faites remarquer chez certains utilisateurs pour un bug plutôt ennuyeux.

Que ce soit sur le réseau social communautaire Reddit ou les forums officiels d'Apple, des témoignages font état d'un comportement étrange. Quand le mode Always On est activé et qu'on lève son poignet pour “réveiller” la montre, l'écran de cette dernière clignote ou “pulse”. Comme si la luminosité augmentait et diminuait rapidement à intervalles réguliers. Le phénomène ne dure pas longtemps heureusement, sauf qu'il est suffisamment régulier pour devenir pénible.

Apple enquête sur un bug gênant des Apple Watch pour proposer un correctif

Le constructeur n'a pas réagi officiellement, mais selon un mémo adressé à ses prestataires de services, il en est conscient et étudierait le problème. La note ne précise pas quels modèles de montres sont concernés. Les différents rapports pointent cependant du doigt les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 sous watchOS 10, même dans sa version la plus récente 10.0.2. La consigne est de ne pas tenter de réparer les montres et conseiller à leurs propriétaires de bien les mettre à jour. On peut en déduire qu'un correctif va être déployé dans une prochaine mise à jour de watchOS.

En attendant, si vous êtes confronté au problème, la seule solution est de désactiver le mode Always On. Pour cela, dirigez vous dans les Paramètres de la montre, puis dans Écran & Luminosité. Ce n'est pas une solution idéale, certes, mais elle fonctionne en attendant. Notons que le mémo d'Apple ferait aussi mention d'un autre problème d'affichage. Chez certaines personnes, des éléments du cadran deviennent temporairement roses avant de reprendre leur couleur normale.

Source : MacRumors