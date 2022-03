Apple Watch Series 7 : la mise à jour watchOS 8.5 détraque la charge rapide

L'Apple Watch Series 7 est victime d'un bug avec la recharge rapide. Après l'installation de la mise à jour watchOS 8.5, certaines montres connectées prennent des heures pour récupérer une charge intégrale de la batterie. Ce n'est pas le premier bug provoqué par une mise à jour déployée par Apple.

L'Apple Watch Series 7, la dernière montre connectée du constructeur californien, est particulièrement timide en nouveautés. Parmi les fonctionnalités phares de la smartwatch, on trouve la recharge rapide. Grâce à cette technologie (et un adaptateur secteur USB-C 5W compatible), il est possible de recharger intégralement la batterie de la montre en l'espace de 68 minutes.

C'est nettement plus rapide que les précédentes itérations, qui prenaient jusqu'à 90 minutes. Pour passer de 0 à 80% de batterie, il suffit de patienter pendant 45 minutes. Malheureusement, il semble que l'installation de la mise à jour watchOS 8.5, la dernière version du système d'exploitation de la montre, ne perturbe le fonctionnement de la recharge.

Un bug de recharge touche les Apple Watch Series 7

D'après de nombreux témoignages apparus sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit, watchOS 8.5 a considérablement allongé le temps de recharge de la Series 7. “La mienne semble charger environ moitié moins vite qu'avant la mise à jour. La veille de la mise à jour, j'ai obtenu 40 % en 15 minutes. Après la mise à jour vers 8,5, j'ai obtenu 40 % en environ 30 minutes”, témoigne un internaute sur Reddit. “C’était bien plus rapide avant la mise à jour de watchOS 8.5″, résume un autre utilisateur, assurant que l'autonomie est également en berne.

Dans certains cas, la recharge rapide refuse tout à coup de fonctionner sur certains supports précis, comme les socles Belkin 3-en-1 BoostCharge Pro notamment. “Après avoir mis à jour l’Apple Watch 7 vers watchOS 8.5, elle a cessé de se charger rapidement avec le BoostCharge PRO de Belkin. Elle se chargeait très rapidement avant et maintenant elle est très, très lente (environ 5% en une heure)”, peut-on lire les forums d'assistance officiels d'Apple.

Pour corriger le tir, et récupérer des performances de recharge optimales, certains utilisateurs ont redémarré la montre connectée. En vain. Après le redémarrage, les bugs de la recharge étaient toujours flagrants. Apple n'a pas communiqué officiellement sur l'existence d'une défaillance. On imagine que la firme devrait déployer un correctif dans les plus brefs délais.

Notez que ce n'est pas la première fois que l'Apple Watch Series 7 rencontre un problème de charge. En décembre, l'installation de la mise à jour watchOS 8.3 empêchait la charge avec des accessoires tiers, notamment avec des chargeurs de marques certifiées, comme Belkin. Apple avait glissé un correctif dans la version suivante du firmware.