L’Apple Watch pourrait radicalement changer de design

Un brevet Apple suggère un futur changement design radical pour l'Apple Watch. Selon le document, le bracelet et le cadrant feraient partie d'un même écran OLED flexible, avec une partie plus large au bords arrondis. Depuis le premier modèle en 2015, son design caractéristique rectangulaire n'a jamais vraiment changé.

Apple est-il en train de préparer un changement radical du design de l'Apple Watch ? Un nouveau brevet publié le 23 mars 2021 décrit comment une future smartwatch de la firme pourrait implémenter la technologie des écrans OLED flexibles. Le document va jusqu'à montrer le croquis d'une montre entièrement recouverte d'un écran continu. La partie centrale est un peu plus arrondie comme le cadrant d'une montre classique.

Le document décrit ainsi le concept : “le module d'affichage devrait inclure un substrat d'affichage comprenant une surface avant, arrière et une zone d'affichage sur la face avant. Une pluralité d'interconnexions s'étend au travers du substrat d'affichage entre la face avant et arrière. Un réseau de LED forme la zone d'affichage, elle même connectée électriquement avec la pluralité d'interconnexions, et un ou plusieurs circuits de contrôle intégrés à la surface arrière du substrat d'affichage. Les exemples d'un tel système incluent des écrans wearable, enroulables et pliables”.

Dans la suite du brevet, Apple parle d'une nouvelle technologie d'écrans flexibles OLED et/ou LCD, baptisée “Chip-on-film”. Ce procédé de fabrication implique de créer des pixels OLED ou LCD sous forme de puces, plutôt que de quelque chose de déposé successivement par couches comme dans les écrans OLED classiques par exemple. Le document explique en effet que les composés des écrans OLED se dégradent rapidement au contact avec l'oxygène – et que c'est d'ailleurs le problème principal des écrans flexibles actuels : l'air finit toujours par s'immiscer entre les différentes couches du substrat, ce qui réduit leur durée de vie.

Pour l'heure on ne sait pas vraiment si Apple osera un changement design aussi radical. Après tout les designers de la firme nous ont plutôt habitués à améliorer par itérations successives les designs d'origine plutôt que d'opérer des changements trop radicaux. Que pensez-vous de cette possible nouvelle direction design pour l'Apple Watch ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.

Source : USPTO