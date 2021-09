Apple Watch Series 6 et SE : le bracelet Solo Loop se déchire chez certains utilisateurs

Les Apple Watch Series 6 et SE sont les premières montres connectées d'Apple proposées avec le bracelet Solo Loop, ou Boucle unique en français. Ces bracelets en silicone non-réglables sont appréciés des utilisateurs. Seulement, des problèmes surviennent avec le temps, notamment des déchirures comme en attestent les témoignages de plusieurs utilisateurs.

En septembre 2020, Apple a lancé ses nouvelles montres connectées : les Apple Watch Series 6 et SE. Parmi les nouveautés phares de ces deux modèles, on retrouvait un capteur pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang, mais aussi un tout nouveau bracelet baptisé Solo Loop ou Boucle Unique dans la langue de Molière.

Ce bracelet en silicone extensible est particulièrement apprécié des utilisateurs pour son confort, notamment en raison de l'absence de fermeture traditionnelle qui peut irriter le poignet avec les frottements. Si Apple a déjà signalé par le passé qu'il était possible que le Solo Loop s'étire avec le temps, plusieurs utilisateurs se plaignent désormais de déchirures ou des fissures sur l'accessoire vendu 49 €.

Plusieurs cas de déchirure sur le Solo Loop des Apple Watch Series 6

“J'ai adoré le Solo Loop car c'était vraiment le bracelet le plus confortable et c'était mon quotidien. Malheureusement, une micro-déchirure s'est développée et il s'est finalement déchiré après environ 10 mois”, raconte un utilisateur sur Reddit. Il ajoute : “Je le remplacerais bien, mais ils sont trop chers et le bracelet sport standard, bien que moins confortable, fait le travail”.

Le même problème est arrivé au Youtubeur spécialisé Apple March Will, qui a vu son Solo Loop se déchirer littéralement en deux. Fait inquiétant, certains utilisateurs ont également constaté des fissures sur le Solo Loop tressé fabriqué avec des filaments de polyester recyclés (vendu à 99 €). Pourtant, Apple avait garanti que ce modèle n'était pas soumis aux usures du temps que l'on peut rencontrer sur les Solo Loop classiques.

Si certains ont pu obtenir un Solo Loop de remplacement grâce au programme de garantie Apple Care, d'autres n'ont pas eu d'autres choix que de repasser à la caisse ou d'opter pour un autre bracelet. Pour l'instant, Apple n'a pas réagi officiellement à ces multiples plaintes. Et vous, rencontrez-vous des problèmes similaires avec le bracelet Solo Loop de votre Apple Watch Series 6 ou SE ? Dites-le-nous dans les commentaires.

