Apple : une console pour concurrencer la Switch, vraiment ?

Une rumeur en provenance de Hong Kong affirme qu’Apple travaillerait sur une console de jeu hybride similaire à la Switch de Nintendo. La source de la rumeur ajoute que la plate-forme serait animée par un SoC maison et qu’elle prendrait en charge le ray-tracing. Mais est-ce suffisant pour supposer qu’une console Apple est en préparation ? Pas sûr.

Une curieuse rumeur émerge sur le web en ce début de semaine. Celle d’un nouveau matériel chez Apple. Il paraît… je dis bien « il paraît »… qu’Apple travaillerait sur une console de jeu portable hybride. Une plate-forme similaire donc à la Switch de Nintendo. Cette console s’appuierait sur un nouveau SoC maison d’Apple. Curieusement, il ne s’agirait ni d’un Apple A ni d’un Apple M. Ce processeur inaugurerait donc une nouvelle série. Bon.

Ce n’est pas fini. La même source apporte deux autres informations. D’abord, le GPU de ce nouveau SoC serait très performant. Rien d’étonnant à cela : nous avons pu observer la puissance offerte par le GPU intégré des Apple M1 dans le MacBook Air et le MacBook Pro sortis en fin d’année dernière. Le GPU de la console serait cependant assez puissant pour prendre en charge le ray-tracing que vous retrouvez dans les consoles next-gen, la PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft.

Deuxième information, Apple aurait l’intention de signer des exclusivités pour cette nouvelle console avec de grands noms du jeu vidéo. La firme de Cupertino aurait d’ores et déjà signé un accord avec Ubi Soft (Assassin’s Creed, Tom Clancy, Rayman, Watch Dogs, Prince of Persia, Just Dance, etc.). Rien d’étonnant à cela : Apple négocie d’ores et déjà des exclusivités pour son service Apple Arcade. Elles sont certes de moins grandes envergures, mais les liens sont déjà tissés.

Apple Switch : faut-il vraiment y croire ?

Nous ne croyons pas beaucoup à cette rumeur. Pourquoi ? D’abord parce que nous ne croyons pas dans l’hypothèse d’une nouvelle gamme de SoC chez Apple. La gamme M vient à peine de débarquer. Et un second modèle est attendu cette année. Cette gamme pourrait largement suffire à animer une console. D’autant plus qu’un SoC M1 serait suffisant pour offrir non seulement la logithèque, mais aussi la puissance nécessaire.

Seconde raison : Apple n’a pas besoin de créer une console pour aborder le jeu vidéo. Depuis près de 10 ans, la firme de Cupertino positionne ses produits sur le marché des jeux. L’iPhone. L’iPad. Et même l’Apple TV, dont le dernier modèle, compatible 4K, est animé par un A14X Bionic. Sans oublier les mac sous M1. Tous sont compatibles Apple Arcade. Et tous seront compatibles avec des services de jeux en streaming. Alors, pourquoi prendre le risque de créer un produit spécifique au jeu ? Nous nous posons la question.

