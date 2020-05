Google va permettre de contrôler votre smartphone avec un pull à capuche

Google veut vous permettre de contrôler votre smartphone avec les cordons de votre pull à capuche. Les chercheurs de la firme de Mountain View ont en effet développé des cordons intelligents capables d’interagir avec des objets connectés. Concrètement, il est possible de lancer une musique sur un téléphone en appuyant simplement sur le cordon.

« Les textiles ont le potentiel d’aider la technologie à se fondre dans nos environnements et objets quotidiens en améliorant l’esthétique, le confort et l’ergonomie » explique Google dans un billet de blog. Dans cette optique, les équipes de recherche de Google ont mis au point des cordons connectés destinés à être placés dans un pull à capuche.

Google a développé un cordon de capuche intelligent

Ce prototype de e-textile, ou textile intelligent, est capable de transmettre les commandes de l’utilisateur jusqu’à un smartphone, un casque audio ou un ordinateur à proximité. Le cordon peut reconnaître jusqu’à 6 types de commandes différentes, comme des tapotements, des effleurements, des pincements ou des pressions. Ce textile est aussi capable de prendre en compte la vitesse et la direction des gestes de l’usager.

Le cordon permet donc de contrôler avec une grande précision un smartphone ou un objet connecté. Cerise sur le gâteau, il est même équipé d’une fibre lumineuse. En fonction des commandes de l’utilisateur, le cordon va diffuser de discrètes lumières. Pour fonctionner, le cordon pour pull à capuche s’appuie sur 8 capteurs tissés au sein du textile.

« Nous avons développé différents prototypes pour démontrer les capacités de notre architecture e-textile » explique Google. Les chercheurs ont notamment mis au point des écouteurs filaires reliés par un cordon intelligent et un câble de recharge permettant de contrôler un Google Home sans utiliser la voix. Sans surprise, Google met surtout en avant le « cordon de serrage à capuche capable de contrôler la musique de son smartphone ».

Pour l’heure, le projet est encore en cours de développement. Ce n’est pas la première fois que Google s’intéresse de près aux textiles connectés. En 2015, Google dévoilait en partenariat avec Levis un jean tactile connecté. Deux ans plus tard, l’entreprise créait la surprise en commercialisant la veste connectée Project Jacquard. Jusqu’ici, les vêtements connectés n’ont pas encore séduit le grand public. Le cordon à capuche va-t-il changer la donne ? On attend votre avis dans les commentaires. Pourquoi Google va ressembler de plus en plus à Apple