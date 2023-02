Apple veut intégrer la mesure de la glycémie sans piqûre ni goutte de sang dans l’Apple Watch

À en croire Bloomberg, Apple a trouvé le moyen de mesurer le taux de glucose dans le sang sans piqûre.

Les fonctionnalités de santé des Apple Watch sont probablement la raison pour laquelle cette montre connectée est celle qui se vend le mieux au monde. Même si les Samsung et autres Garmin rivalisent d’inventivité pour contre l’hégémonie d’Apple, force est d’admettre que les outils d’électrocardiographie, de détection de chute ou encore de mesure du niveau d’oxygène ont déjà contribué à sauver des vies. La firme de Cupertino va ajouter un autre argument en faveur de l’Apple Watch : la mesure de la glycémie.

Après des années de recherche, Apple serait parvenu à créer une technologie permettant de mesurer la glycémie des gens sans qu’ils aient besoin de se piquer. Elle serait tout particulièrement adaptée à l’Apple Watch, même si selon le journaliste Mark Gurman, le dispositif actuel fait encore « à peu près la taille d’un iPhone ». Quelques efforts de miniaturisation sont donc nécessaires avant que la montre connectée d’Apple n’en soit équipée.

L’Apple Watch pourra mesurer la glycémie sans piqûre ni goutte de sang

Pour mesurer le taux de glucose dans le sang à la surface de la peau et de manière non invasive, il utilise un procédé de spectrométrie d’absorption. Cet outil viendra idéalement compléter les fonctionnalités de santé déjà disponibles sur l’Apple Watch. Il intéressera tout particulièrement les personnes souffrant de diabète, qui à l’heure actuelle doivent se piquer plusieurs fois par jour pour contrôler leur glycémie. Cette fonction leur permettra d’automatiser cette procédure et d’être avertis en cas de glycémie anormale.

En huit années d’existence et autant d’itérations, l'Apple Watch n’a cessé de grignoter des parts de marché. Alors qu’initialement Apple a tenté de la vendre comme un accessoire de mode, elle est devenue une partenaire de santé indispensable à de nombreux utilisateurs. Dès 2019, Tim Cook, le PDG de la compagnie, déclarait que « la plus grande contribution d’Apple à l’humanité serait dans le domaine de la santé ».

Source : Phone Arena