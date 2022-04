Apple va lancer un adaptateur 35 W avec 2 ports USB-C pour charger 2 appareils en même temps

Apple s'apprêterait à lancer un adaptateur 35 W armé de deux ports USB-C. Grâce à cet accessoire, il serait possible de charger deux appareils en simultané, comme un iPhone et une Apple Watch.

Apple vient de mettre en ligne document d'assistance concernant un nouvel adaptateur secteur à double port USB-C de 35 W sur son site web officiel. Il s'agissait visiblement d'une erreur car le géant de Cupertino a rapidement supprimé la page.

Heureusement pour nous et malheureusement pour Apple, nos confrères de 9to5Mac ont pu récupérer les informations de la page avant sa suppression. “Utilisez l'adaptateur secteur Apple à double port USB-C de 35 W et un câble USB-C (non inclus) pour charger votre appareil”, explique la page d'assistance.

Un chargeur pour recharger un iPhone et une Apple Watch en simultané

Il s'agirait d'une première pour Apple. Actuellement, le groupe californien ne commercialise pas de chargeur doté de deux ports USB-C. Le seul accessoire permettant de charger deux appareils est le chargeur MagSafe Duo. Plusieurs marques tierces, dont l'incontournable Belkin, proposent néanmoins des solutions de qualité pour passer par la recharge filaire ou la recharge sans fil par induction par le biais d'un seul adaptateur.

“Connectez un câble USB-C à l'un ou l'autre des ports de l'adaptateur secteur, puis branchez fermement l'adaptateur secteur sur la prise de courant. Assurez-vous que la prise de courant soit facilement accessible pour la déconnexion. Connectez l'autre extrémité du câble à votre appareil”, explique le site d'Apple.

Avec cette puissance de 35 W, l'adaptateur sera en mesure de recharger deux appareils en simultané, comme un iPhone (par le biais d'un câble Lightning, sans fil ou MagSafe) ou une Apple Watch. L'iPhone 13 Pro Max ne supporte pas davantage que 27W en filaire, contre 5W pour les montres connectées de la marque, y compris l'Apple Watch Series 7. L'accessoire serait idéal sur une table de chevet par exemple.

Pour le moment, on ignore complètement quand Apple ambitionne de commercialiser ce nouvel accessoire. Apple pourrait patienter jusqu'au mois de septembre 2022 et la sortie des nouveaux iPhone 14. Il est également toujours possible que ce produit ait finalement été abandonné et que la publication de la page n'est jamais été prévue. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Mac