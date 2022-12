Apple va lancer plusieurs nouveaux Mac en 2023, voici tous les modèles prévus

Comme chaque année, Apple devrait renouveler plusieurs séries de ses ordinateurs Mac, et on en sait désormais un peu grâce au journaliste Mark Gurman plus sur les modèles que l’on peut attendre dès l’année prochaine.

Comme à son habitude, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg a dévoilé dans sa newsletter Power On tous les nouveaux modèles de Mac que l’on pouvait attendre d’Apple l’année prochaine. Plusieurs séries devraient être renouvelées, dont notamment les Mac Pro, les ordinateurs les plus puissants d’Apple.

Selon ses informations, Apple préparerait bien un Mac Pro encore plus puissant, mais moins que nous pouvions l’espérer. En effet, il semblerait que la puce M2 Extreme que nous attendions a été annulée, et que le Mac Pro ne profiterait « que » d’un processeur M2 ultra avec jusqu'à 24 cœurs, un GPU pouvant compter jusqu'à 76 cœurs et au moins 192 Go de RAM. Pour rappel, Apple avait commercialisé pour la dernière fois un Mac Pro en 2019, à un prix stratosphérique de 6499 euros.

Quels autres Mac arriveront l’année prochaine ?

Parmi les autres modèles que nous pouvons attendre dès l’année prochaine, on retrouve évidemment une nouvelle génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces. Ces derniers s’avèreront sans surprise encore plus performants que la génération précédente, comme nous avions pu le voir dans un benchmark de la puce M2 Max.

Gurman a également déclaré qu'un nouvel iMac équipé d'une puce M3 sera “probablement lancé à la fin de 2023 au plus tôt”, sans donner plus de détails. Pour rappel, l'iMac actuel a été lancé en avril 2021 avec la puce M1 et un design fin et coloré. Apple a donc décidé de sauter une génération de puce.

Le journaliste annonce également qu’Apple teste actuellement des Mac mini avec des puces M2 et M2 Pro, ce qui signifie que ces modèles devraient également arriver dès l’année prochaine. Enfin, comme chaque année, on pourrait avoir droit à de nouveaux MacBook M3 dès la fin de 2023, mais le lancement pourrait être reporté à début 2024.

En dehors des Mac, Gurman dévoile aussi qu’Apple travaille sur plusieurs nouveaux moniteurs externes, notamment une version actualisée du Pro Display XDR haut de gamme lancé aux côtés du Mac Pro en décembre 2019.