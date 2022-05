Apple arrête de vendre des iPod, c’est la fin d’une époque

Apple vient de marquer la fin de l'une des lignes de produits les plus importantes de son histoire. La société a décidé d’abandonner son iPod touch, qui ne sera disponible en magasin que « jusqu'à épuisement des stocks ».

Après plus de 20 ans sur le marché, Apple abandonne finalement l'iPod, l'actuel Touch de 7e génération étant le dernier modèle à être commercialisé. Le géant américain a annoncé la mauvaise nouvelle sur son site Web, en précisant que le lecteur MP3 est aujourd’hui redondant au milieu de la gamme d'autres produits d'Apple capables de lire de la musique, notamment l'iPhone, l'iPad et le HomePod Mini.

Pour beaucoup, l'iPod a été la porte d'entrée de la musique numérique. Lancé pour la première fois en novembre 2001, l’iPod a vu ses jours comptés lorsque Steve Jobs était monté sur scène en 2007 pour révéler le premier iPhone. Le cofondateur d'Apple l’avait d’ailleurs décrit comme une combinaison d'un « iPod à écran large avec commandes tactiles », d'un téléphone mobile et d'un communicateur Internet. Nous avions d’ailleurs vu hier que l’iPhone devrait initialement être un iPod amélioré, comme le prouve un étrange prototype.

Clap de fin pour l’iPod, Apple va continuer d’en vendre jusqu’à épuisement des stocks

Après avoir annoncé la fin des iPod Nano et iPod Suffle en 2017, c’est désormais à la dernière version de la série d’être abandonnée. L'iPod touch, qui a reçu sa dernière mise à jour en 2019, sera la dernière version de l'appareil emblématique jamais fabriqué. Dans son communiqué, Apple a annoncé que l’iPod touch 7 restera en vente jusqu’à épuisement des stocks. De plus, le fabricant a confirmé qu’il ne fera pas de réapprovisionnement, et qu’aucun modèle amélioré ne sortira à l’avenir.

« La musique a toujours fait partie de notre cœur chez Apple, et l'apporter à des centaines de millions d'utilisateurs de la manière dont l'iPod l'a fait a eu un impact sur plus que l'industrie de la musique – il a également redéfini la manière dont la musique est découverte, écoutée et partagée », a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d'Apple.

Il ajoute que « Aujourd'hui, l'esprit de l'iPod est toujours présent. Nous avons intégré une expérience musicale incroyable dans tous nos produits, de l'iPhone à l'Apple Watch en passant par le HomePod mini, et sur Mac, iPad et Apple TV ». Tous ces appareils peuvent aujourd’hui profiter du nouveau service Apple Music, qui n'était pas disponible à l'époque.

Source : Apple