Apple TV+ était aux Golden Globes 2020 grâce à la série The Morning Show. Si Jennifer Aniston et Reese Witherspoon ont toutes deux remporté le meilleur rôle dans une série dramatique, la série n’est pas allée plus loin qu’une nomination – Apple a par ailleurs été vertement critiqué en direct par l’hôte de la soirée Ricky Gervais, le tout sous les yeux de Tim Cook.

Apple n’a pas échappé à l’humour caustique de l’hôte de la 77e cérémonie des Golden Globes, l’humoriste Ricky Gervais. La firme et son service Apple TV+ semblent avoir pratiquement arraché leur présence à l’événement, grâce à la nomination de The Morning Show. Deux actrices, Janifer Aniston et Reese Witherspoon ont d’ailleurs été distinguées pour leur rôle dans la série – mais la série elle-même n’a rien remporté.

Surtout, Apple et dirigeant Tim Cook présents à la cérémonie en ont été quitte pour salve de blagues pas très tendres de Ricky Gervais. Tout semblait pourtant bien commencer, lorsque l’humoriste lance « Apple se fraie un chemin dans le jeu de la TV avec The Morning Show, une superbe série dramatique… » sous les applaudissement.

Les caméras se tournent alors vers Tim Cook, dans le public, qui semble savourer l’instant, qui s’avèrera finalement très court. Ricky Gervais poursuit en effet avec une série de remarques cinglantes : « une superbe série dramatique qui parle de la dignité, et le fait de faire ce qu’il faut… fait par une entreprise qui dirige des ateliers de misère en Chine », tacle l’humoriste.

Puis de s’adresser aux acteurs et actrices dans l’audience : « Allons… vous dites que vous avez ouvert les yeux mais regardez pour qui vous travaillez… c’est incroyable ! Apple, Amazon, Disney… Si l’État islamique lançait un service de streaming, vous appelleriez votre agent, n’est-ce pas ? ».

Et d’ajouter : « si vous gagnez une récompense ce soir, ne l’utilisez pas comme une tribune pour faire un discours politique, vous n’êtes pas en position de faire la leçon à votre public sur quoi que ce soit. Vous ne connaissez rien du monde réel… la plupart d’entre vous ont passé moins de temps à l’école que Greta Thunberg ».

« Si vous gagnez, venez chercher votre petite récompense, remerciez votre agent, et votre dieu, puis dégagez d’ici », lance-t-il à une assistance mi-hilare mi-gênée. Dès que le feu a commencé à sortir de la bouche de Ricky Gervais, le producteur de la cérémonie n’a pas jugé bon de remontrer de plan de Tim Cook. On se demande bien pourquoi.

On relève que les juges de cette édition n’avaient rien a priori contre le streaming en général puisque plusieurs contenus Netflix, notamment Marriage Story de Noah Baumbach et The Irishman de Martin Scorsese ont été encensés par les Golden Globes. Il y avait d’ailleurs cette année du lourd avec notamment un Quantin Tarantino, Once upon a time… in Hollywood nominé dans cinq catégories.

Ricky Gervais to celebrities at the Golden Globes: "You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world."

Ends by telling award winners to "f**k off."

Incredible video: pic.twitter.com/awdL4E2Zyf

— David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2020