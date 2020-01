Netflix, Prime Video, Disney+ : non, le streaming n’a pas fait baisser l’audience des cinémas en 2019

Un rapport du CNC affirme que l’audience du cinéma en 2019 n’a pas été affectée par la montée en puissance des plates-formes de streaming comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video. Le nombre d’entrées dans les salles obscures enregistrées l’année dernière est l’un des meilleurs de la décennie.

Nous aurions pu croire que les services de streaming vidéo, comme Netflix, Apple TV+, Disney+ ou Amazon Prime Video, auraient une incidence sur l’audience des salles de cinéma. C’est une fausse idée. Alors que le nombre d’abonnés à ces services est en croissance constante et que l’offre est pléthorique et variée, le cinéma se porte assez bien. Le nombre d’entrées en 2019 est même l’un des meilleurs de la décennie. C’est dire si les Français n’ont pas boudé le cinéma en faveur de leur canapé.

Lire aussi : Netflix, Prime Video, Disney+ : le CSA pourra réguler les plateformes de streaming

L’information émane du CNC, le centre national du cinéma et de l’image animée, qui a publié son étude annuelle sur la fréquentation des salles obscures. Selon ce rapport, ce sont 213,2 millions d’entrées qui ont été vendues sur 2019, soit une progression de 6%. Les chiffres de décembre, qui représentent 10 % de l’audience annuelle, ne sont encore que des estimations. Les vrais chiffres pourraient donc être très légèrement différents. Toutefois, le CNC indique que l’écart ne pourrait dépasser les 5 %.

L’année 2019 se positionne donc en seconde position des meilleures audiences de la décennie après 2011 et ses 217,2 millions d’entrées. Il faut dire que l’année 2011 a été marquée par le film « Les intouchables ». Nous sommes cependant assez loin des meilleurs scores de fréquentation historiques, le record datant de 1966 avec 234,2 millions d’entrées. Si le CNC s’enorgueillit de l’audience enregistrée par les films français (35 % de part de marché), elle occulte aussi que le cinéma tricolore a attiré moins de spectateurs en 2019 : 74,66 millions d’entrée, soit 5,7 % de moins. 2018 avait été une bonne année pour le cinéma français, comme 2011 et 2014.

Domination du cinéma américain

C’est le cinéma américain, synonyme de grand spectacle familial, qui tire son épingle du jeu. Il représente 117,76 millions d’entrées, soit 55,2 % de part de marché. Atteignant son plus haut niveau depuis 1957, il réalise une croissance de 32,7 % en 2019. Le classement des meilleurs films au box-office est largement dominé par les films américains, notamment les films à licence (Avengers, Star Wars, etc.). 8 films américains (contre 1 seul français) dépassent les 3 millions d’entrée et la moitié d’entre eux dépassent les 5 millions. Sur les 10 films les plus regardés en France en 2019, 9 sont Américains.

Cette domination est notamment due à Disney qui monopolise 23,4 % des entrées enregistrées en France en 2019, soit 45 millions d’entrées. Le Roi Lion est en 1ère place. Sur les 10 films les plus regardés au cinéma l’année dernière, trois sont produits par Disney (et 10 sur les 20 les plus vus). Suivent derrière les autres studios américains : Warner en 2e, Universal en 3e, Sony en 4e.

Lire aussi : Netflix s’offre sa première salle de cinéma pour projeter ses propres films

La domination de Disney pourrait être vue comme une menace pour le cinéma, car le géant américain a récemment lancé son service de streaming dont le prix est très agressif. Cependant, les experts du cinéma estiment que non. D’abord parce que les programmes de Disney font la promotion des films au cinéma. Ensuite parce que les spectateurs vont autant dans les salles obscures pour l’expérience que pour le film en lui-même. En revanche, et cela a déjà été prouvé, c’est la télévision linéaire qui pâtit le plus de la montée en puissance des plates-formes de streaming.

Source : CNC