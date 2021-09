Apple : le casque VR/AR ne fonctionnera pas sans un iPhone ou un Mac

Apple travaille actuellement sur un casque VR qui mêle réalité virtuelle et réalité augmentée. Malheureusement, ce casque hybride serait incapable de fonctionner sans la puissance de calcul d'un iPhone ou d'un Mac. L'accessoire ne sera pas entièrement indépendant, l'instar des premières Apple Watch.

Citant des sources anonymes proches du projet, The Information assure que le casque mixte d'Apple est prêt pour “la production d'essai”. Dans le cadre de cette étape, une quantité limitée de casques seront produits. Le développement de l'accessoire avance visiblement à grands pas.

D'après les informations du média, le casque sera alimenté par trois puces gravées en 5 nm par Taiwan Semiconductor Manufacturing. Elles sont pensées pour optimiser la transmission des données sans fil, la compression et la décompression des vidéos et l’efficacité énergétique du casque. Malheureusement, ce trio de puces n'est pas assez puissant pour délivrer une expérience en réalité virtuelle ou augmentée de haut vol.

Apple lancerait le casque AR/VR fin 2022

Apple aurait alors pris la décision d'exploiter la puissance de calcul des autres appareils de son écosystème, l'iPhone et le Mac. Grâce au Neural Engine, le moteur neuronal dédié à l'intelligence artificielle qui est intégrée aux terminaux, les iPhone et Macs pourront soutenir le casque lors des expériences les plus gourmandes en énergie.

D'après The Information, un mode autonome n'est pas entièrement exclus. Le casque pourrait fonctionner en indépendance sur les tâches les moins exigeantes. Mais pour des expériences VR ou AR plus complète, Apple demandera aux utilisateurs de connecter le casque à un appareil compagnon.

Cette approche permet aux designers d'Apple de réduire la taille et le poids du casque. Aux dernières nouvelles, Apple veut éviter de lancer un accessoire trop volumineux. Cependant, le casque AR/VR embarquerait un capteur d’image « inhabituellement large » capable d'analyser en temps réel l'environnement aux alentours.

D'après The Information, Apple pourrait commercialiser le casque au plus tôt à la fin de l'année prochaine. De leur côté, les Apple Glass, les lunettes de réalité augmentée, attendraient 2023. On vous en dit plus dès que possible sur les projets d'Apple. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Information