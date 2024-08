Apple serait en train de préparer quelque chose de grand avec ChatGPT pour booster l’IA des iPhones

Apple pourrait bientôt investir dans OpenAI, selon un rapport récent. Cet investissement marquerait un tournant stratégique pour l'entreprise, qui cherche à consolider sa position dans le domaine de l'intelligence artificielle en intégrant ChatGPT à son écosystème.

Le paysage technologique évolue rapidement, et l'intelligence artificielle est au cœur des innovations actuelles. Des avancées comme Sora, l'IA des vidéos, ou encore les capacités conversationnelles de ChatGPT qui imitent parfaitement les humains, montrent à quel point elle est partout. Face à cette concurrence, Apple semble vouloir renforcer son engagement dans l’IA en explorant des collaborations inattendues qui pourraient donner un coup de fouet à ses propres technologies.

D'après un rapport du Wall Street Journal, Apple serait en discussion pour s'associer avec OpenAI, la société derrière ChatGPT. Ce mouvement pourrait indiquer une volonté de l'entreprise d'élargir ses options en matière d'intelligence artificielle, au-delà de ses propres développements internes. L’investissement coïnciderait avec le lancement imminent d’Apple Intelligence avec iOS18, prévu pour être détaillé lors de l’événement Glowtime le 9 septembre.

Apple prépare un partenariat stratégique avec OpenAI pour enrichir ses fonctionnalités d’IA

En intégrant potentiellement ChatGPT dans ses systèmes macOS et iOS, Apple semble vouloir offrir aux utilisateurs un choix plus vaste en matière de modèles d’IA. Cette démarche pourrait différer de son approche traditionnelle où les services et applications d’Apple sont privilégiés. Ce partenariat pourrait permettre aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités plus variées en améliorant ainsi des aspects tels que la reconnaissance vocale, la personnalisation des réponses, et même l'assistance dans les tâches quotidiennes.

Cet investissement s’inscrit dans une stratégie plus large d’ouverture chez Apple. Par exemple, l'entreprise explore également des collaborations avec d’autres acteurs de l’IA, tels que Meta, Google avec son modèle Gemini, ainsi qu’Anthropic et Perplexity AI. Parallèlement, la société a récemment lancé la version web de son application Plans et envisage de porter celle-ci sur Android, ce qui pourrait lui permettre d’atteindre jusqu’à 3,9 milliards de nouveaux utilisateurs. Malgré cela, la marque à la pomme reste fidèle à ses principes en matière de confidentialité, en développant des protections renforcées pour les utilisateurs interagissant avec ces nouveaux outils.

Source : Wall Street Journal