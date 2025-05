Apple semble bien préparer un iPhone sans aucun bouton physique

Apple n'aurait pas abandonné son rêve de concevoir un iPhone sans bouton mécanique, avec des touches intégrées au sein même du cadre et offrant un contrôle par retour haptique.

Il y a quelques années, plusieurs rapports faisaient état d'un certain projet Bongo chez Apple. Celui-ci visait à intégrer des touches à retour haptique sur l'iPhone afin d'en supprimer les boutons mécaniques. Celui-ci n'a finalement pas vu le jour, sans doute à cause de problèmes de conception et parce qu'il n'est pas prioritaire de bouleverser à ce point le design des iPhone dès à présent.

Mais selon les informations du leaker Instant Digital, ce fameux projet Bongo aurait été relancé au sein de l'entreprise. Il ne concernerait cette fois pas que l'iPhone, mais aussi d'autres produits phares du constructeur, comme l'iPad et l'Apple Watch. Apple concentrerait ses efforts pour mettre au point un système qui ne rencontre pas de problèmes de fausse reconnaissance tactile. Sur d'anciens prototypes, les boutons haptiques avaient tendance à être activés involontairement par la personne qui manipule l'iPhone.

Bientôt un iPhone dépourvu de boutons mécaniques ?

Un autre souci que doit régler Apple pour espérer une commercialisation est la réactivité de cette touche haptique. Le fabricant rêve de proposer un design unifié, sans boutons mécaniques en guise de protubérances sur les tranches, mais pas au point de sacrifier l'expérience utilisateur. Cette technologie doit donc se montrer efficace quand on cherche à l'activer, toujours en trouvant un équilibre avec le fait qu'elle ne doive pas répondre par accident lorsqu'on la frôle.

Un avantage des boutons haptiques est justement de faire ressentir aux utilisateurs la différence de retour entre une pression légère et une pression plus importante, ce qui peut servir à activer diverses options en fonction de la force employée. Ces dernières années, Apple a introduit un bouton d'action personnalisable, servant de raccourci matériel pour accéder rapidement aux fonctionnalités les plus employées. On a aussi un nouveau bouton pour contrôler l'appareil photo, qui se rapproche déjà un peu plus de ce que souhaite faire Apple avec le retour haptique, sans aller au bout de l'idée du constructeur. Partie remise dans quelques années ?