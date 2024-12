De nouveaux boutons d’action sur les prochains iPhone ?

Estimant que les utilisateurs préfèrent finalement les touches physiques que l'écran tactile pour certaines manipulations, Apple pourrait intégrer plusieurs boutons d'action sur de futurs iPhone.

L'une des grandes nouveautés apportées par l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max a été le bouton d'action, qui a ensuite été intégré à tous les modèles d'iPhone 16. Cette touche physique est située sur une tranche des smartphones, celle dépourvue des boutons de démarrage et de volume. Elle permet de programmer des raccourcis pour accéder rapidement à une fonctionnalité, comme allumer la lampe torche, passer en mode silencieux, lancer une traduction ou identifier une musique avec Shazam.

D'après des brevets déposés récemment par Apple aux États-Unis, la marque à la pomme envisage de multiplier ce genre touches sur ses appareils. Les documents indiquent qu'il existe une demande des utilisateurs pour des appareils électroniques dotés de méthodes et d'interfaces plus rapides et plus efficaces que celles disponibles actuellement. Grande révolution à son époque, il semble que l'on commence à se lasser du fameux écran tactile. Apple songe donc à revenir à plus de boutons sur ses terminaux, comme il l'a fait sur sa dernière génération d'iPhone avec le bouton de contrôle photo.

Encore plus de nouveaux boutons sur l'iPhone ?

Sur les croquis des brevets, on peut voir un iPhone (dont la taille du Dynamic Island paraît réduite) équipé de plusieurs boutons d'action. Sur l'écran, on voit que l'utilisateur a la possibilité d'associer une fonction pour chaque bouton. Apple précise que la multiplication des boutons de ce genre pourrait aussi concerner d'autres appareils, comme ses iPad, ses Apple Watch et ses Mac.

Pendant longtemps, on a prêté à Apple l'intention de sortir un iPhone qui ne soit qu'écran, sans aucun bouton ni connectique. Un design futuriste qui pourrait finalement ne pas répondre aux besoins des utilisateurs. Bien entendu, il ne s'agit que de brevets. Il n'est absolument pas certain qu'Apple ajoute de nouveaux boutons d'action sur de prochains modèles d'iPhone, mais on sait au moins que l'option est envisagée en interne.

Il y a quelques années, on pouvait retrouver un bouton d'action personnalisable sur certains smartphones Android, mais celui-ci a peu à peu disparu. Apple étant un initiateur de tendances, il est possible que ces boutons fassent leur retour prochainement. Ces dernières années, le bouton d'action a été remplacé par des tapotements au dos du mobile ou des schémas à dessiner sur l'écran lorsqu'il est éteint.

Source : Patently Apple