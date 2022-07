Apple se sépare de son designer fétiche, le prix de la Nvidia RTX 3090 Ti FE baisse de 400 dollars, c’est le récapitulatif

Apple qui met fin à une collaboration historique avec le célèbre designer de l'iPhone, le prix de la carte graphique Nvidia RTX 3090 Ti FE qui s'écroule et les trottinettes électriques Lime qui s'équipent d'un nouveau système pour ne plus rouler sur les trottoirs, c'est le récapitulatif !

Apple vient de mettre un terme à sa collaboration historique avec Jony Ive. Si ce nom ne vous dit peut-être rien, l'homme en question était le célèbre designer de l'iPhone. De son coté, Nvidia a secoué pas mal de monde avec le prix de sa carte graphique RTX 3090 Ti FE. Cette dernière a vu son prix baisser de près de 400 dollars ! Enfin, Lime va intégrer une nouvelle innovation sur ses trottinettes électriques en libre-service. L'objectif est de stopper le mauvais comportement de ses utilisateurs. C'est parti, on vous dit tout ce que vous avez manqué de la journée du 13 juillet.

Apple met fin à sa collaboration avec le célèbre designer de l'iPhone

Une page se tourne du coté d'Apple. Selon un nouveau rapport du journal américain le New York Times, le partenariat entre Apple et Jony Ive est désormais terminé. Ce dernier était notamment un très proche collaborateur de Steve Jobs. Et c'est à lui que l'on doit par exemple l'iPhone, les Macs, l'Apple Watch ou encore les magasins Apple. Jony Ive avait déjà quitté Apple pour lancer sa société de design en 2019. Mais il continuait de travailler pour l’entreprise en tant que consultant. Il avait notamment apporté sa vision du design pour le dernier iMac 24 pouces.

Lire : Apple met fin à sa collaboration historique avec Jony Ive, le designer de l’iPhone

Le prix de la carte graphique Nvidia RTX 3090 Ti FE est en train de s'effondrer

La carte graphique ordinairement la plus chère du catalogue Nvidia – la RTX 3090 Ti FE – se retrouve aujourd’hui à seulement 1600 dollars sur Best Buy. C'est 400 dollars de moins que son prix habituel ! Pour comprendre cette chute de prix impressionnante, il faut notamment faire le lien avec les efforts des constructeurs pour renflouer les stock et le krach récent des cryptomonnaies, qui décourage un bon nombre de mineurs. C'est ce que l'on vous explique plus en détails dans l'article.

Lire : Nvidia : pourquoi le prix de la RTX 3090 Ti FE est en train de s’effondrer

Lime a trouvé une solution pour obliger les utilisateurs à ne plus rouler sur les trottoirs

Enfin, si les trottinettes électriques qui circulent sur les trottoirs vous agacent, Lime vient peut-être de trouver une solution qui risque de vous redonner le sourire. L'opérateur de trottinettes en libre-service vient d'intégrer un innovant système sur ses véhicules. Celui-ci est équipé d’une caméra et d’un système d’intelligence artificielle qui permet à la trottinette d’identifier en temps réel qu’un utilisateur roule sur un trottoir. Si c'est le cas, la vitesse de la trottinette ralentit et un signal sonore puissant alerte le conducteur et les piétons.

Lire : Les trottinettes électriques qui roulent sur les trottoirs vous agacent ? Lime a trouvé une solution