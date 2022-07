Les trottinettes électriques qui roulent sur les trottoirs vous agacent ? Lime a trouvé une solution

Lime vient de présenter deux innovations qui visent à contrer le mauvais comportement de ses utilisateurs. Avec ses deux innovations, l'opérateur de trottinettes en libre-service compte notamment stopper la conduite sur les trottoirs et mettre fin à la conduite en état d'ébriété.

Les trottinettes électriques ont envahi nos villes. La mobilité urbaine évolue de plus en plus et les trottinettes en libre-service font désormais partie intégrante de notre panorama urbain contemporain. Pourtant, si les vélos en libre-service n'ont jamais réellement posé problème à l'intérieur de nos villes, les trottinettes font elles beaucoup plus de bruits. Plusieurs accidents mortels sont arrivés, et il est même désormais interdit de circuler avec sur un trottoir, sous peine de recevoir une contravention.

Lime, qui a installé ses trottinettes électriques en libre-service dans plusieurs villes de France, compte désormais lutter contre les mauvais comportements de ses utilisateurs. L'opérateur a ainsi annoncé deux innovations majeures aujourd'hui. La première doit permettre de lutter contre la conduite sur les trottoirs. La deuxième permet elle de lutter contre la conduite en état d'ébriété.

À lire aussi : Xiaomi Electric Scooter 4 Pro officielle : la trottinette électrique ultime avec 45 km d’autonomie

Lime va tenter d'empêcher les utilisateurs de rouler sur les trottoirs et de conduire en état d'ébriété

Pour empêcher ses utilisateurs de conduire sur les trottoirs des villes, Lime a déployé une première invention. Elle vise précisément à détecter et à dissuader la circulation sur un trottoir grâce à un dispositif intitulé Lime Vision. Ce dernier est un système équipé d’une caméra et d’un système d’intelligence artificielle qui permet à la trottinette d’identifier en temps réel qu’un utilisateur roule avec sur un trottoir. Lime a ensuite expliqué qu’en cas de circulation sur un trottoir “la technologie ralentit la vitesse de la trottinette et alerte le conducteur et les piétons aux alentours, avec un signal sonore”.

En ce qui concerne la conduite en été d’ébriété, Lime a annoncé un test de réactivité à réaliser sur l’application Lime. Il se déclenche après 22 heures et prend l’apparence d’un jeu de réflexe à réaliser. Le test “se déroule avant le déverrouillage de la trottinette et permet au conducteur d’auto-évaluer sa vitesse de réaction et sa capacité à conduire. En cas d’insuffisance de réaction, la trottinette ne peut être déverrouillée” a aussi précisé Lime dans un communiqué.