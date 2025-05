Apple prépare enfin une vraie nouveauté d’envergure pour l’iPhone

La partie photo de l'iPhone pourrait évoluer avec l'introduction d'un nouveau capteur photo avec définition 200 MP, bien supérieure aux 48 MP actuels.

Les nouveautés importantes se laissent désirer sur les derniers modèles d'iPhone. Pour la série des iPhone 16, Apple a misé sur l'IA pour apporter une plus-value à cette génération. Mais cette stratégie n'a pas vraiment fonctionné, la marque à la pomme accusant un certain retard sur Android à ce niveau. Pour relancer l'intérêt autour de ses mobiles, Apple se prépare donc à des changements au niveau matériel sur ses futurs produits.

On sait déjà que le design des iPhone va sensiblement évoluer au cours des prochaines années. Mais ce ne serait pas le seul atout qu'Apple sortirait de sa manche. D'après les informations du leaker Digital Chat Station, le constructeur est en train de tester l'intégration d'un capteur photo de 200 MP à ses appareils.

Un capteur photo 200 MP, quelle utilité ?

Il précise que celui-ci sera probablement utilisé pour le capteur grand-angle (principal) de prochains iPhone, même s'il n'écarte pas la possibilité que cette optique 200 MP serve aussi pour un téléobjectif. Il ne donne pas de précision sur les autres détails techniques (taille et ouverture du capteur, taille des photosites…), ni sur les modèles qui pourraient l'embarquer. On ne sait donc pas si ce capteur 200 MP pourrait arriver dès cette année avec les iPhone 17, ou s'il faudra attendre plus longtemps, si les expérimentations menées par Apple sont concluantes.

Démocratisés par Samsung, les capteurs de 200 MP équipent certains smartphones Android haut de gamme depuis un certain déjà, et s'invitent même sur le segment milieu de gamme. Leur très haute définition permet à l'utilisateur de recadrer et zoomer artificiellement dans un cliché en conservant une bonne qualité. Un capteur de 200 MP peut donc servir à remplacer un téléobjectif sur un appareil qui n'est pas orienté premium, ou à offrir des niveaux de zoom numériques intermédiaires à un mobile haut de gamme équipé d'un téléobjectif périscopique délivrant par ailleurs un zoom optique plus puissant.

Les capteurs de 200 MP ont recours à des photosites plus petits, ce qui peut altérer la capture de la lumière, et donc la qualité des clichés. Mais la technologie de fusion de pixels permet de régler ce problème.