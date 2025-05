On ne va plus reconnaître l’iPhone, Apple est prêt à tout changer

Apple devrait introduire trois changements de design majeurs sur ses iPhone au cours des deux prochaines années.

Ces dernières années, on ne peut pas dire que le design de l'iPhone ait beaucoup évolué. Le principal changement a été de remplacer l'encoche introduite par l'iPhone X par un Dynamic Island plus discret et fonctionnel. Au dos, le bloc photo n'a pas beaucoup changé non plus depuis l'iPhone 11. On retrouve aussi le système de tranches plates avec coins arrondis depuis de nombreuses générations. Le mot d'ordre chez Apple est d'améliorer par petite touche sans bouleverser le design de ses iPhone afin d'en conserver l'identité et de créer une sorte de continuité.

Le défaut d'une telle approche est que l'on peut reprocher à l'entreprise de se reposer sur ses lauriers et de manquer d'innovation et d'originalité. Mais les modèles qui vont sortir ces prochaines années devraient rompre avec cette tradition. D'après Digital Chat Station, un leaker réputé de l'industrie, il faut s'attendre à un changement de conception majeur en 2025, en 2026 et en 2027.

Un iPhone 19 avec 100 % d'écran à l'avant en 2027 ?

Ce qui va arriver cette année a déjà été largement documenté. Le bloc photo des iPhone 17 va être redessiné. Fini le carré dans le coin supérieur gauche sur les iPhone Pro, cet élément va dorénavant s'étendre sur toute la largeur du panneau arrière, un peu à la manière de ce que fait Google avec ses Pixel depuis plusieurs années.

L'iPhone 18 devrait quant à lui connaître une révolution sur la face avant : les capteurs Face ID seraient dissimulés sous l'écran, tandis que la caméra frontale serait accueillie dans un poinçon, comme sur la plupart des smartphones Android depuis quelques années. Cela devrait permettre de gagner de l'espace d'affichage, sans sacrifier la qualité d'image.

Enfin, dès 2027, Apple serait prêt à déplacer toutes ses optiques à l'avant sous l'écran, même le capteur photo. Prenons tout de même ces informations avec prudence, car la firme a l'habitude de recycler ses design et technologies. Il peut sembler surprenant qu'elle lance un nouveau design avec Face ID uniquement sous l'écran pour changer dès l'année suivante en y positionnant également la caméra selfie. Il est aussi probable que seuls les iPhone Pro bénéficient de ces nouveautés dans un premier temps.