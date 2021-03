Apple lancerait des lentilles de contact pour la réalité augmentée après 2030

Apple aurait comme projet de développer des lentilles de contact qui permettent d’afficher des informations en réalité augmentée. Selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, celles-ci pourraient arriver après l’année 2030, dans environ 10 ans. Cependant, Apple pourrait sortir d’autres produits similaires dans un futur proche.

On sait qu’Apple travaille sur divers projets dans le domaine de la réalité augmentée, dont certains sont prévus d’ici quelques années. C’est notamment le cas des Apple Glass, qui devraient être lancées au premier semestre de 2022 d’après l’analyste financier Yang Weilun de JP Morgan. Il ne devrait pas s’agir de lunettes, puisque Ming-Chi Kuo a déclaré qu’il s’agissait de casques de réalité virtuelle et réalité augmentée. Les prototypes actuels pèseraient entre 200 et 300 grammes, mais Apple pourrait peut-être ramener ce poids entre 100 et 200 grammes sur le modèle final. Les casques couteraient autour de 1000 dollars, soit autant qu’un iPhone haut de gamme.

Ces Apple Glass pourraient être une première étape pour Apple, puisque des projets bien plus ambitieux seraient sur la table en interne. En effet, d’après Ming-Chi Kuo, Apple aurait l’intention de développer des lunettes compatibles avec la réalité augmentée d’ici 2025, puis des lentilles de contact entre 2030 et 2040.

La réalité augmentée directement dans vos yeux

Pour ceux qui ne le savent pas, la réalité augmentée permet de superposer des informations numériques à votre vue du monde réel. Vous pouvez par exemple grâce à elle afficher vos messages ou des objets virtuels directement devant vos yeux, comme s’ils étaient vraiment devant vous.

D’après Ming-Chi Kuo, l’expérience de réalité augmentée avec les lentilles de contact sera légère, puisqu’elles ne seront pas dotées de stockage ou de processeur. Celles-ci fonctionneront plutôt en utilisant la puissance fournie par votre smartphone, ce qui les empêchera d’être indépendantes. En d’autres termes, on peut imaginer que les lentilles de contact connectées permettront simplement d’afficher des notifications ou de faire une recherche sur Internet.

On sait également qu’Apple a récemment déposé un brevet qui permet à ses appareils de corriger la vue avec la réalité augmentée. Il ne serait donc pas impossible de pouvoir se passer de lunettes en portant ces fameuses lentilles de contact. Il faudra cependant attendre plus d’une décennie avant de savoir si le géant américain va ou non concrétiser ce projet.

