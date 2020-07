Apple raie les mots « maître », « esclave » et « liste noire » de son vocabulaire

Apple n’utilisera plus les termes non inclusifs ou racistes, comme « Maître » ou « Esclave », dans son code informatique. Le constructeur veut marquer son soutien au mouvement Black Lives Matter en supprimant ces dénominations controversées.

Le mouvement Black Lives Matter espère pouvoir faire changer les mentalités, aux États-Unis comme ailleurs. Cette lutte universelle contre le racisme et les injustices s’est invitée dans des domaines inattendus, comme le langage informatique. En effet, depuis quelques semaines, des voix s’élèvent pour abolir certaines appellations informatiques jugées racistes ou non inclusives.

Des développeurs ont entendu cet appel au changement. Ce fut le cas de Linus Torvalds, ingénieur en chef du noyau de Linux. En effet, depuis le 13 juillet 2020, Linux n’utilisera plus les termes « Maître », « Esclave » et « liste noire ». Or, en ce vendredi 17 juillet 2020, nous apprenons qu’Apple s’apprête à suivre le mouvement.

Le constructeur vient d’annoncer aux développeurs partenaires que certains termes informatiques jugés racistes et/ou non inclusifs devront disparaître des logiciels compatibles avec ses appareils. Tout comme chez Linux, les dénominations « maître », « esclave », « liste blanche » et « liste noire » seront proscrites. « Chez Apple, nous travaillons à retirer et remplacer le langage non inclusif au sein de notre écosystème de développement », précise la marque à la pomme sur son site dédié aux développeurs.

Comment trouver des alternatives

Pour aider les développeurs à trouver des alternatives unifiées et viables, la firme de Cupertino a mis à jour sa page appelée « Apple Style Guide ». Ici, les développeurs pourront trouver tous les renseignements nécessaires sur les nouvelles consignes éditoriales de l’entreprise. Un nouveau chapitre dédié aux termes informatiques à proscrire vient d’être ajouté.

Ainsi, Apple y va de ses propositions :

« Liste noire » et « liste blanche » deviennent « liste de refus » et « liste d’autorisation »

« Maître » et « esclave » deviennent « primaire/principal » et « secondaire »

Pour l’heure, la suppression et la modification de ces termes ne sont pas obligatoires pour les développeurs, mais c’est tout comme. En effet, Apple a précisé que les logiciels qui continueront à utiliser ces dénominations jugées racistes seront « progressivement considérés comme obsolètes par les systèmes Apple. À moyen terme, les développeurs seront ainsi contraints d’effectuer ces modifications ». Voilà qui est clair.

