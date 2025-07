Ça se confirme, vous n’êtes pas le seul à trouver les smartwatch inutiles

Le marché des montres connectées traverse une période difficile. Les ventes baissent encore dans le monde entier, y compris pour Apple. Pendant ce temps, certaines marques asiatiques tirent leur épingle du jeu et surprennent par leurs résultats.

Depuis leur lancement, les montres connectées promettent de révolutionner nos habitudes. Elles permettent de suivre son activité sportive, de consulter des notifications ou même de détecter un accident. En janvier 2025, un conducteur américain a par exemple été sauvé par son Apple Watch après avoir perdu connaissance au volant et plongé dans une piscine. Sa montre a immédiatement contacté les secours et transmis sa position.

Malgré ces histoires impressionnantes, beaucoup d’utilisateurs restent sceptiques et considèrent la montre connectée comme un gadget inutile au quotidien. Pour beaucoup, elle ne remplace pas vraiment le smartphone et son intérêt réel reste limité.

Selon Counterpoint Research, le marché mondial des montres connectées a encore reculé de 2 % au premier trimestre 2025. Il s’agit du cinquième trimestre consécutif de baisse, preuve d’un désintérêt général. Cette tendance s’explique principalement par la baisse continue des ventes d’Apple Watch et le fort ralentissement du marché indien. Pendant ce temps, la Chine surprend avec une croissance de 37 % sur un an. Les marques locales comme Huawei, Xiaomi et Imoo profitent de cette dynamique grâce à des modèles compétitifs et innovants.

Le public se détourne des montres connectées jugées peu indispensables

Malgré tout, Apple reste leader mondial avec 20 % de parts, bien que ses expéditions aient chuté de 9 %. Huawei et Xiaomi affichent chacun une progression spectaculaire de 53 %, ce qui leur permet de réduire l’écart. Samsung, en revanche, perd du terrain en passant de 9 % à 7 %. Les utilisateurs se tournent désormais vers des modèles plus chers, entre 100 et 200 dollars (environ 93 à 185 euros). Ce segment a progressé de 21 %, tandis que les modèles à moins de 100 dollars (environ 93 euros) ont reculé de 17 %. Les utilisateurs cherchent surtout des montres plus précises et riches en fonctionnalités santé.

Les montres pour enfants continuent de progresser, surtout grâce à Imoo en Chine. Elles rassurent les parents tout en évitant d’offrir un smartphone trop tôt. Pour la suite, Counterpoint prévoit une légère reprise mondiale de 3 % d’ici fin 2025. Cette reprise serait portée par de nouvelles fonctions liées à l’IA et à la santé, capables de transformer ces accessoires en outils médicaux certifiés. Malgré ces efforts, beaucoup continuent de voir la montre connectée comme un objet superflu. Ils attendent encore des usages vraiment indispensables avant d’investir.