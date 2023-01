Apple Music sur Windows 11 ne prend pas en charge les CD, désolé les audiophiles

Disponible depuis peu en Preview sur Windows 11, Apple Music semble au premier coup d’œil un excellent remplaçant d’iTunes. À un détail près, qui risque de bien embêter les amateurs de son et les collectionneurs : l’application ne lit plus les CD. Difficile de dire si la firme de Cupertino prévoit d’ajouter cette fonctionnalité à l’avenir.

C’est toute une époque qui se trouve désormais les utilisateurs de Windows. Après des années de bons et loyaux services, iTunes laisse peu à peu sa place à son remplaçant tout désigné : Apple Music. Le plus précisément, le nouveau lecteur est également accompagné d’Apple TV et d’Apple Devices, chargé de la synchronisation des appareils. À première vue donc, tout semble placé sous le signe de la modernisation, ce qui, il faut l’admettre, est plutôt bienvenue après le règne d’iTunes.

Mais ce changement risque bien de faire des malheureux. En effet, comme le rapportent nos confrères de MacGeneration, les audiophiles et les connaisseurs ont été bien lésés par l’arrivée de cette preview d’Apple Music, et ce pour une raison précise : l’application abandonne la prise en charge des CD. Impossible donc de lire son vieil album de Led Zeppelin qui traîne au fond du placard ni, et c’est là le véritable problème, convertir des fichiers en format lossless.

Apple Music sur Windows 11 fait l’impasse sur les CD

Fini donc de convertir ses albums en AAC ou en ALAC. Si la chose reste bien entendu possible avec des applications tierces, mais les habitués d’iTunes regretteront son encodeur jugé comme le meilleur du marché par les connaisseurs. Comme le note MacGeneration, on peut cependant espérer que cette fonctionnalité soit proposée un peu plus tard, éventuellement dans la version finale de l’application.

Mais mieux vaut ne pas trop compter là-dessus. Si l’abandon du CD déplaira aux audiophiles, il faut bien admettre que celle-ci a du sens dans un contexte de perte de vitesse pour le marché et disparition des lecteurs optiques sur la majorité des PC. Du reste, Apple Music fonctionne peu ou prou de la même manière qu’iTunes dans la gestion de sa bibliothèque. Une consolation comme une autre.

