Apple Music : la liste des appareils compatibles avec la qualité Hi-Fi est enfin disponible !

Plusieurs jours après l'annonce officielle, Apple met enfin une FAQ officielle dédiée à la qualité Hi-Fi sur Apple Music. L'occasion de découvrir quels sont les appareils compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité.

Si vous suivez l'actualité de la marque à la pomme, vous savez qu'Apple vient d'annoncer l'ajout de qualité Hi-Fi, de l'audio spatial et du Dolby Atmos sur Apple Music. Les 75 millions de morceaux disponibles sur le service seront donc disponibles en qualité “Lossless”, comprenez sans compression, sur les appareils compatibles.

Et justement à ce sujet, la firme de Cupertino n'avait pas encore donné la liste des casques et écouteurs compatibles avec ce nouveau codec baptisé ALAC, pour Apple Lossless Audio Codec. C'est désormais chose, Apple ayant publié sur son site officiel une FAQ (foire aux questions) dédiée à la qualité Hi-Fi sur Apple Music.

En premier lieu, Apple précise que l'ensemble de ces appareils d'écoute Bluetooth, comme les AirPods, les AirPods Pro, les AirPods Max et les casques et écouteurs sans fil Beats ne sont pas compatibles avec la qualité Hi-Fi. La faute au Bluetooth, qui ne permet pas de maintenir une qualité audio optimale.

La qualité Hi-Fi disponible via les adaptateurs Lightning

Apple précise également que pour obtenir une version Lossless d'un morceau, il suffit de supprimer le titre en question et de le télécharger à nouveau en qualité Hi-Fi. En outre, vous pourrez diffuser des titres en Lossless depuis Apple Music sur un iPhone, un iPad, un Mac ou un Apple TV, à condition d'avoir effectué les dernières mises à jour d'iOS et iPadOS 14.6, de macOS 11.4 et de tvOS 14.6.

Concernant les HomePod et HomePod Mini, Apple confirme que ses enceintes seront compatibles avec la qualité Hi-Fi ultérieurement, sans donner plus de précisions. “La prise en charge du format lossless sera disponible dans une prochaine mise à jour logicielle”, peut-on lire sur la FAQ du constructeur.

Pour les possesseurs de casques filaires utilisant un adapteur Lightning vers mini-jack 3,5 mm, sachez que cet accessoire contient un convertisseur numérique à analogique qui prend en charge la qualité Hi-Fi. Il sera également possible d'écouter des morceaux en qualité Hi-Fi via un câble Lightning vers mini-jack 3,5 mm (accessoire essentiel pour connecter vos AirPods Max à une source analogique). Néanmoins, Apple précise que “la lecture ne sera pas totalement sans perte, compte tenu de la conversion analogique-numérique du câble”.

Source : iMore