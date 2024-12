Apple Music est gratuit pendant 3 mois, voici comment en profiter

Apple profite de l'arrivée de la période des fêtes de fin d'année pour proposer à ses nouveaux clients de tester gratuitement sa plateforme de streaming musical. Pendant quelques semaines, la firme de Cupertino donne en effet la possibilité d'avoir 3 mois gratuits au service Apple Music.

Voici une bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent tester gratuitement Apple Music ! Jusqu'au mardi 7 janvier 2025 et en tant que nouveau client, vous pouvez essayer le service de streaming musical de la fameuse marque à la Pomme au cours d'une durée de trois mois.

Au terme des trois mois d'essai, un montant mensuel de 10,99 euros lié à la formule “Individuel” sera prélevé. Mais l'abonnement peut être annulé à tout moment et sans frais puisqu'il s'agit d'une offre qui ne nécessite aucun engagement. À titre d'exemple, si la date de souscription est le 17 décembre 2024, la résiliation doit être faite au plus tard le 16 mars 2025.

Comment activer l'offre gratuite du service Apple Music ?

Avant d'activer l'offre gratuite d'Apple Music, il est conseillé de s'assurer d'avoir installé la dernière mise à jour logicielle. Pour bénéficier des trois mois offerts, il suffit de :

ouvrir l’application Apple Music depuis un iPhone, un iPad, un Mac ou un smartphone Android

appuyer sur les boutons “Essayez maintenant” et “Essai gratuit”

se connecter en utilisant un compte Apple existant ou en créant un nouveau compte Apple

saisir l'identifiant et le mot de passe liés au compte Apple

appuyer sur le bouton “Se connecter”

renseigner les coordonnées de la carte bancaire

activer enfin l'offre gratuite

Pour information, vous pouvez écouter Apple Music depuis l’application officielle et sur music.apple.com. Il est aussi possible d'écouter Apple Music sur différents appareils de streaming, Smart TV et consoles de jeu à condition que ces plateformes soient compatibles avec l’application.