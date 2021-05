Apple : le patron de Telegram juge les iPhone “totalitaires” et “dépassés”

Le fondateur de Telegram Pavel Durov vient de réagir officiellement à l'enquête du New York Times sur les rapports entre Apple et le parti communiste chinois. Il dénonce notamment le système fermé d'iOS, qu'il compare au “Moyen-Age”, et le décrit au passage comme une approche totalitaire.

Comme vous le savez peut-être, un article coup de poing du New York Times paru ce mercredi 19 mai a révélé des arrangements gênants entre Apple et le parti communiste chinois, concernant notamment la gestion des données personnelles des utilisateurs. En effet, ces données sont ne plus gérées par Apple, mais par une entreprise tiers contrôlée par le gouvernement chinois.

Bien entendu, l'article du célèbre journal américain a provoqué de nombreuses réactions, à commencer par Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Sur sa chaîne Telegram officielle, le milliardaire a profité de la polémique actuelle pour déverser tout son mépris envers iOS et la politique interne d'Apple.

“Il n'est pas étonnant que l'approche totalitaire d'Apple soit si appréciée par le Parti communiste chinois, qui – grâce à Apple – a maintenant un contrôle total sur les apps et les données de tous ses citoyens qui comptent sur les iPhone”, dénonce-t-il sur Telegram. Selon le PDG, les propriétaires d'iPhone sont des “esclaves numériques d'Apple” .

Le fondateur de Telegram tire à boulets rouges sur Apple

Au passage, Pavel Durov a affirmé une nouvelle fois qu'iOS ne sera jamais, à ses yeux, compétitif face à Android, que ce soit au niveau hardware ou logiciel. “Apple est très efficace dans la poursuite de son modèle économique, qui repose sur la vente de matériel obsolète et hors de prix à des clients enfermés dans un écosystème”, assène-t-il.

Il poursuit : “Chaque fois que je dois utiliser un iPhone pour tester notre application iOS, j'ai l'impression d'être projeté au Moyen Âge. Les écrans 60 Hz de l'iPhone ne peuvent pas rivaliser avec les écrans 120 Hz des téléphones Android modernes qui prennent en charge des animations beaucoup plus fluides”.

Si Pavel Durov n'est visiblement pas très fan des produits de la marque à la pomme et sa politique, reste qu'Apple est actuellement poursuivi en justice pour ne pas avoir supprimé Telegram de l'App Store. L'association Coalition for a Safer Web exige que l'appli soit écartée de la boutique d'Apple, prétextant que Telegram est régulièrement utilisé par des groupes extrémistes et antisémites.

