Apple lancerait son premier Mac pour gamers en 2020 au prix de 5000 $

Des Mac ou MacBook dédiés aux gaming ? C’est la folle rumeur du moment et il se pourrait bien que ce soit une information à prendre au sérieux. Des fournisseurs d’Apple indiquent en effet que la marque à la pomme prépare son entrée de plain-pied sur le marché des PC gamer, un segment très lucratif sur lequel elle est pour le moment quasiment inexistante.

Déjà bien implanté sur le marché des ordinateurs « Pro », Apple s’apprête à s’attaquer à celui des PC gamers avec une première machine déjà annoncée pour 2020. Ce serait un pari risqué pour la firme de Cupertino qui a tout à construire sur ce segment afin de rendre son écosystème attrayant pour les joueurs. Mais elle serait déterminée à faire le premier pas l’année prochaine avec une nouvelle machine orientée gaming, voire e-sport d’après le site Patently Apple qui s’appuie sur des sources proches de fournisseurs taïwanais d’Apple.

Le rapport ne précise pas de quel type de PC il s’agit exactement. Il pourrait prendre la forme d’un Mac, d’un iMac ou d’un Macbook gamer à écran large avec un prix situé dans les alentours de 5000 dollars. C’est à peu près le tarif de base du Mac Pro de 2019 qui peut toutefois monter jusqu’à 50 000 dollars (62 568€ en France) pour la configuration la plus puissante. Si ces rumeurs s’avéraient justes, de nombreux facteurs seraient néanmoins handicapants pour Apple. Cela fait plus de trois ans que les cartes graphiques de Nvidia ne sont plus utilisées dans la gamme d’ordinateurs de la firme. Et depuis macOS 10.14 Mojave, l’OS ne supporte plus officiellement les drivers graphiques de Nvidia. Ce dernier reste pourtant l’un des acteurs de premier plan du segment des PC gamers.

À moins de revenir sur sa décision, Apple serait contraint de composer uniquement avec AMD, se coupant d’une bonne base de clients potentiels. Reste également la problématique de l’offre de jeux sous macOS qui est pour le moment bien trop chétive comparativement à Windows. Mais Apple a les moyens — financiers — de faire évoluer les choses sachant que la firme cherche de plus en plus à se diversifier pour soutenir sa croissance.