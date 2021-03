Apple annoncerait un iPad Air OLED et un MacBook Air Mini LED en 2022

Apple annoncerait le premier iPad Air avec un écran OLED dans le courant de l'année prochaine. La firme de Cupertino commercialiserait aussi le premier MacBook Air avec un écran Mini LED. C'est en tout cas ce que suggère Ming-Chi Kuo, célèbre analyste spécialisé. En parallèle, une fuite confirme l'arrivée imminente du premier iPad Pro avec une dalle Mini LED plutôt qu'OLED. On fait le point.

Un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo, relayé par nos confrères de 9to5Mac, prophétise l'arrivée du premier iPad Air avec un écran OLED. Si les informations de l'analyste se confirment, il s'agirait de l'iPad Air 5. Apple utiliserait aussi un écran OLED sur son futur iPad d'entrée de gamme. De facto, le géant de Cupertino abandonnerait complètement les écrans LCD sur ses tablettes.

Plus haut de gamme, les iPad Pro embarqueraient quant à eux un écran Mini LED. D'après un récent rapport de Bloomberg, Apple annoncera le premier iPad Pro avec un écran 12,9 pouces Mini LED dès le mois prochain. On imagine que cette tablette premium sera annoncée lors de l'hypothétique keynote consacrée aux AirTags, AirPods 3 et AirPods Pro Lite en avril 2021.

Apple ne voudrait pas utiliser des écrans OLED sur ses futurs MacBook

Toujours d'après Ming-Chi Kuo, Apple lancerait aussi un MacBook Air avec un écran Mini-LED en 2022. Selon l'analyste, la firme de Cupertino souhaiterait réserver cette technologie d'écran aux machines dédiées à la productivité. Contrairement aux précédentes rumeurs apparues sur la toile, Apple ne voudrait pas utiliser des dalles OLED sur les Macbook.

Apple craint que les dalles OLED ne souffrent de brûlures si les “utilisateurs travaillent avec le même logiciel pendant plusieurs heures”. Les écrans OLED qui affichent pendant des heures la même image rencontrent parfois un problème de “Burn-in”. Concrètement, l'image affichée reste légèrement visible sur la dalle. Il s'agit d'un phénomène inextricablement lié au fonctionnement de l'OLED, que ce soit sur smartphone, PC ou sur téléviseur.

Pour éviter ces soucis de brûlures, Apple préférait utiliser des écrans Mini LED sur ses ordinateurs portables. La technologie Micro LED offre des avantages similaires à l'OLED (noirs profonds…) mais n'est pas concernée par le “burn-in”. On vous en dit plus dès que possible sur les plans d'Apple. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

