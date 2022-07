Apple lance enfin iOS 15.6 et iPadOS 15.6, voici les nouveautés

Avec iOS 15.6 et iPadOS 15.6, Apple lance ses toutes dernières mises à jour sous iOS 15. Voici les nouveautés.

Après plusieurs bêtas, Apple vient aujourd'hui de lancer la version finale d'iOS 15.6 et d'iPadOS 15.6. Cette ultime mise à jour pourrait très certainement être la dernière sous iOS 15, en sachant que l'arrivée d'iOS 16 est imminente et que la firme de Cupertino va conserver tous ses efforts pour ce système. Les versions iOS 15.6 et iPad0S 15.6 sont les sixièmes mises à jour majeures des systèmes d’exploitation sous iOS 15.

Celles-ci arrivent environ deux mois après le lancement d’iOS 15.5 et d’iPadOS 15.5. Les deux nouvelles mises à jour sont d’ores et déjà disponibles et elles peuvent être téléchargées gratuitement sur tous les appareils éligibles. Étant donné que l'arrivée d'iOS 16 est pour bientôt, ces deux versions n'apportent pas d'énormes nouveautés. La mise à jour se contente de corriger quelques bugs tout en proposant deux ou trois fonctionnalités bien sympas.

iOS 15.6 et iPadOS 15.6 sont arrivées, voici les nouveautés de la mise à jour

La mise à jour n’apporte donc pas de grosses nouvelles fonctionnalités, comme on pouvait s'y attendre. Néanmoins, cette dernière a le mérite de corriger quelques problèmes et elle apporte une fonctionnalité intéressante pour les fans de sports habitués à regarder les matchs sur l’app Apple TV. Voici toutes les nouveautés ci-dessous.

La mise à jour corrige un bug dans les réglages qui affichait un stockage plein également en cas d’espace disponible.

La mise à jour enlève également un bug sur les onglets Safari qui revenaient à une page de recherche précédente.

La mise à jour reprend un autre bug qui bloquait l’application Apple Livre.

La mise à jour permet enfin de redémarrer un match qui a déjà commencé, de le rembobiner, de le mettre en pause ou de faire une avance, sur l’app Apple TV.

À noter qu’il est possible que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles sur certains appareils Apple. Vous pouvez facilement accéder à cette nouvelle mise à jour système en vous rendant dans le menu « Paramètres » de votre appareil, puis dans « Général » puis dans « Mise à jour du logiciel ».

