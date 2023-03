Apple : la prochaine génération de HomePod pourrait intégrer un grand écran de 7 pouces

À en croire cet expert, le HomePod 2024 pourrait intégrer un écran de 7 pouces. La firme de Cupertino semble déterminée à être un acteur de premier plan de la maison connectée.

Le HomePod est probablement le produit d'Apple dont on parle le moins. Le haut-parleur intelligent de Cupertino, lancé en 2018, n’a pas rencontré le succès escompté. La marque à la pomme vient de lancer sa deuxième génération d’enceintes connectées, avec une intégration toujours plus poussée à l’écosystème de la compagnie, une qualité sonore indéniable et un design toujours aussi plaisant. Pourtant, de l’avis de nombreux testeurs, le HomePod nouveau cru n’apporte aucun changement significatif à la formule. Il est qualitatif, certes, mais cher, et il y a peu de raisons de l’acheter si vous en possédez déjà un.

Le désormais célèbre Ming Chi Kuo, expert dans tout ce qui concerne Apple, affirme que les HomePod version 2024 intégreront une nouveauté de taille, qui pourrait convaincre nombre de clients potentiels de passer à l’acte d’achat.

Le HomePod 2024 arborera un écran de 7 pouces

La rumeur selon laquelle les HomePod intégreront une caméra et un écran tactile était reportée depuis 2021. Si elle est avérée, le HomePod s’apprête à se transformer en véritable centre de commande de l’équipement domotique du foyer. C’est certes déjà possible à l’heure actuelle, à travers Siri, l’assistant vocal de la compagnie, mais d’après les experts, la firme de Cupertino est en train de repenser totalement sa stratégie en matière de maison intelligente. Un appareil hybride de HomePod et d’Apple TV serait en préparation, ainsi qu’un HomePod monté sur un bras articulé. Certains affirment même que la compagnie travaille sur un nouveau système d’exploitation, baptisé homeOS.

Au niveau matériel, Me Kuo ne donne aucun autre détail concernant l’écran 7 pouces qui équiperait le HomePod 2024. Tout juste sait-on que c’est l'entrprise chinoise Tianma, qui a remporté le marché avec Apple. Il pourrait, à l’avenir, également construire les écrans des iPad, si les ventes de l’enceinte intelligente sont satisfaisantes.

