Apple fabrique ses iPhone en Inde pour éviter les frais d’importation

Piyush Goyal, l’actuel ministre des Chemins de fer, du Commerce et de l’Industrie du gouvernement indien a indiqué qu’Apple s’apprêtait à fabriquer une partie de ses prochains iPhone en Inde, avec le partenariat de Foxconn.

L’entreprise de Tim Cook aurait commencé à fabriquer ses iPhone 11 en Inde et en collaboration avec Foxconn, selon le ministre indien du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal. Cette décision permettrait à Apple de contourner les droits d’importation de 20 % qui sont actuellement imposés par l’Inde sur les smartphones. C’est donc le groupe industriel taïwanais Foxconn qui s’occupera de la fabrication d’une partie des iPhone 11 en Inde, tandis que l’entreprise Wistron est déjà en charge de fabriquer les iPhone 7 dans le pays. Cette dernière devrait également et dans un futur proche s’occuper localement de l’assemblage des iPhone SE (2020).

Apple s’ouvre ainsi au secteur haut de gamme du marché indien, en pleine expansion

« Apple va transférer la production de masse d’iPhone de la Chine vers l’Inde. Une autre grande réussite du Make in India, qui crée de nombreux emplois » s’est félicité Piyush Goyal sur son compte Twitter. Le « Make in India » dont il est question ici est une initiative du gouvernement indien. Son objectif : offrir des allégements fiscaux et autres avantages à toutes les entreprises désireuses d’investir localement et dans la mise en place d’installations de production. Si les motivations financières sont bien évidemment au coeur de cette démarche pour Apple, cela montre aussi que le marché indien est en pleine expansion et qu’il tend à se tourner vers le haut de gamme. C’est aussi la preuve qu’Apple souhaite progressivement s’engager envers ce marché. Les iPhone 11 fabriqués localement sont par ailleurs d’ores et déjà disponibles en magasin.

Apple prévoirait en outre d’augmenter progressivement sa capacité de production ainsi que son exportation d’iPhone fabriqués en Inde. Nous ne savons pas encore si les iPhone 12, qui sont désormais prévus pour le mois de novembre, seront concernés par ce changement. Aucune information sur un impact éventuel de la crise sanitaire sur les usines en Inde n’a également, à ce jour, été donnée.

Pendant le confinement et dans une note destinée aux investisseurs, Alex Yang, le responsable communication de Foxconn, assurait que les usines chinoises seraient capables de rattraper leur retard, même après plusieurs semaines de fermeture dues au COVID-19. Foxconn avait en effet repris ses activités en Chine début avril, et tourne désormais à plein régime pour combler le temps perdu.