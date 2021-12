Apple domine le marché 5G, la sortie du Galaxy S22 pourrait être reportée, c’est le récap’

Xiaomi dévoile l’écran de son prochain Xiaomi 12 quelques jours avant sa sortie, l’iPhone est le smartphone 5G le plus vendu dans le monde, Samsung aurait prévu de reporter le lancement de sa gamme Galaxy S22, c’est le récap’ du jour.

Le Xiaomi 12 se dévoile encore un peu plus

À quelques jours du lancement du Xiaomi 12, le constructeur chinois vient de dévoiler les caractéristiques de l’écran de son futur smartphone. Xiaomi confirme que son format sera plus compact que celui de son prédécesseur avec un écran de 6,28 pouces, qui se contentera d’une définition FHD+. Le fabricant précise que l’écran en verre Gorrila Glass Victus offrira des couleurs plus précises et une luminosité de 1600 nits. Le Xiaomi 12 devrait être officiellement présenté le 28 décembre.

Apple domine le marché 5G devant Xiaomi et Samsung

L’étude Strategy Analytics vient de révéler que l’iPhone est le smartphone 5G le plus vendu au monde. Le succès des iPhone 12 et l’arrivée des iPhone 13 ont permis au géant américain de s’emparer de 25% des parts de marché en 2021. Apple domine donc le marché 5G devant Xiaomi en seconde place et Samsung qui se contente de la troisième marche du podium dans le secteur. À noter que l’étude a révélé que la marque Honor est en croissance constante, notamment grâce à sa gamme Honor 50.

Le lancement du Galaxy S22 reporté

Selon Jon Prosser, Samsung pourrait reporter le lancement des Galaxy S22. Alors que leur sortie était prévue pour le 18 février, le leaker a partagé un post sur Twitter, expliquant que les trois smartphones seraient certainement présentés le 8 février lors de l’évènement Galaxy Unpacked, mais disponibles à partir de la fin du mois seulement, autour du 25. Ce décalage d’une semaine serait dû à un problème majeur rencontré par Samsung sur la chaîne d’approvisionnement. Si l’on en croit la publication de Jon Prosser, les smartphones de la gamme Galaxy S22 seraient toujours précommandables à partir du 9 février.

