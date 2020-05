Les possesseurs d’Apple Card pourront bientôt profiter de faciliter de paiement pour se procurer un iPad ou un Mac. Le PDG d’Apple Tim Cook vient d’annoncer la nouvelle lors d’un appel téléphonique aux investisseurs pour faire le point sur le second trimestre fiscale de 2020. Pour rappel, des facilités de paiement existaient déjà pour l’iPhone.

En mars 2019, Apple lance la Apple Card, une carte de crédit avec un cashback de 2%. Cette carte, disponible sous forme physique et numérique, permet donc de réaliser des achats, et de profiter d’un cashback, une petite somme d’argent, à réutiliser par la suite. Via l’application dédiée, les utilisateurs peuvent suivre leurs transactions en détails, choisir les taux d’intérêts les plus appropriés selon leur budget, et opter pour un paiement différé si besoin est.

Il faut également ajouter à ses fonctionnalités la possibilité pour les utilisateurs de profiter de facilités de paiement pour se procurer un nouvel iPhone. Ainsi, les possesseurs d’Apple Card peuvent opter depuis décembre 2019 pour un financement en 24 mois, en cas d’envie d’un iPhone 11 Pro par exemple. En choisissant cette option, les utilisateurs bénéficient également d’un cashback de 3%, contre 2% pour les produits qui ne sont pas estampillés Apple.

À lire également : Google Card – la carte de débit de Google pour concurrencer l’Apple Card

Les mensualités de paiement de l’iPhone sont directement ajoutés à celles de l’Apple Card, et ce crédit n’est soumis à aucun taux d’intérêt, sauf si les 24 mois ne sont pas suffisants pour rembourser la somme totale engagée. Or, il semblerait qu’Apple souhaite élargir cette offre à d’autres appareils de la marque, comme le suggère Tim Cook dans une conversation avec les investisseurs : « Comme vous le savez, nous avons lancé il y a peu un plan de paiement pour l’iPhone sur Apple Card. Nous travaillons là-dessus pour d’autres produits et vous verrez bientôt quelque chose à ce sujet ».

Bien que le PDG de la marque à la pomme n’est pas précisé de produits spécifiques, il y a fort à parier qu’Apple propose ces facilités de paiement pour se procurer un iPad ou un Mac, deux produits particulièrement prisés en cette période de confinement. Pendant cette pandémie, Apple a également lancé un programme d’assistance pour les utilisateurs d’Apple Card. Il était en effet possible de reporter le paiement des mensualités de la carte (et d’un iPhone) de mars et avril, sans encourir de frais d’intérêt.

À lire également : Huawei Card – la firme copie Apple et dévoile sa propre carte de crédit

Source : MacRumors