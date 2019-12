Apple obtient un brevet pour intégrer Touch ID sous l’écran des iPhone

Disgracié depuis l’arrivée de Face ID, Touch ID, le lecteur d’empreinte d’Apple, pourrait revenir dans de futurs iPhone. La firme de Cupertino a obtenu un brevet expliquant comment la firme compte intégrer ce capteur sous l’écran tactile, à des capteurs biométriques des Mate de Huawei.

Apple a abandonné les lecteurs d’empreinte digitale Touch ID. En présentant l’iPhone X, Face ID est devenu la nouvelle norme de sécurité biométrique des smartphones d’Apple. Tous ses successeurs sont pourvus de cette solution. Et l’iPhone 9, successeur de l’iPhone SE reprenant le design de l’iPhone 8, pourrait faire exception à la règle.

Cependant, les lecteurs d’empreinte ont la cote chez les consommateurs et chez les experts de la sécurisation des données sensibles. Et l’éviction de Touch ID avait principalement pour but de supprimer l’épaisse bordure qui soulignait l’écran tactile des smartphones. Grâce aux lecteurs d’empreintes installés sous les écrans, qu’ils soient optiques (comme chez OnePlus) ou ultrasoniques (comme chez Samsung), cette contrainte ergonomique n’a plus lieu d’être.

Un brevet pour un lecteur optique d'empreinte

Depuis quelque temps, une vague rumeur circule sur la possibilité de voir réapparaitre un lecteur d’empreinte dans les iPhone, offrant une alternative à Face ID. Cette rumeur semble se confirmer, au moins en partie. Apple a déposé en mars dernier un brevet auprès de l’agence américaine de la gestion de la propriété intellectuelle (USPTO). Cette semaine, le brevet, numéroté 10,509,940, a été validé par l’agence américaine.

L’objet de ce brevet est de définir la méthode pour qu’un lecteur d’empreinte digitale, ici optique, puisse être placé sous un écran tactile et puisse capturer une image de l’empreinte digitale qui sera ensuite comparée aux empreintes enregistrées par l’utilisateur. Contrairement à d’autres brevets d’Apple sur le même sujet (notamment celui qui soutient l’intégration de Touch ID dans les MacBook), le lecteur d’empreinte est ici placé derrière un écran tactile, comme vous pouvez le voir sur l’image qui accompagne cet article et qui a été tirée du document originel. Ce qui sous-entend qu’il concerne potentiellement l’iPhone, l’iPad ou encore l’Apple Watch.

Vous noterez que le document précise la nature optique du capteur. Cependant, il serait assez simple d’adapter ce brevet à la technologie ultrasonique qui semble être présentée par ceux qui la soutiennent comme une version plus avancée et plus sûre. Réintégrer un lecteur d’empreinte digitale dans les iPhone haut de gamme serait une bonne nouvelle, notamment pour ceux qui doutent de l’efficacité de Face ID. Cela offrirait aussi plusieurs manières d’authentifier l’utilisateur.