Apple baisse le prix de l’iPad en France, mais retire le chargeur de la boite

L'iPad 10 est 30 euros moins cher en France, mais perd le chargeur qui était inclus dans la boite jusqu'ici. L'adaptateur secteur doit être acquis séparément pour la somme de 25 euros.

L’iPad mini de 7e génération a été lancé par Apple le 15 octobre. Disponible à partir de 609 euros, il marchait quelque peu sur les plates-bandes de l'iPad de 10e génération dans ce segment tarifaire. Conscient de la situation, le constructeur a donc baissé le tarif de sa tablette sortie il y a deux ans pour rationaliser son offre.

L'iPad 10 est désormais proposé à partir de 409 euros sur le site officiel d'Apple, toujours dans les coloris argent, bleu, jaune et rose. La configuration avec 256 Go de stockage au lieu de 64 Go passe quant à elle à 579 euros. Pour disposer d'une connexion mobile en plus de la connectivité Wi-Fi, les prix sont plus élevés : 579 euros pour l'iPad 10 64 Go et 749 euros pour la version 256 Go.

30 euros de baisse sur l'iPad 10, mais il faut acheter le chargeur séparément à 25 euros

Ce n'est pas la première fois qu'Apple baisse le prix de ce modèle, qui a déjà vécu plusieurs réductions tarifaires lors de ses deux années d'existence. Au printemps dernier, en marge du lancement de l'iPad Pro M4, Apple supprimait l'iPad 9 du catalogue et le prix de l'iPad 10 descendait de 589,99 euros à 499 euros. Plus récemment, son tarif tombait même à 439 euros, pour perdre encore 30 euros aujourd'hui avec l'arrivée de l'iPad mini 7.

Mais cette fois, il y a une contrepartie à cette chute des prix. Apple retire en effet en Europe, et donc en France, les chargeurs USB-C des boites d'iPad 10. Les derniers modèles d'iPad Pro et iPad Air, ainsi que le tout nouvel iPad mini, sont déjà privés de chargeur. L'iPad standard s'aligne donc sur ses compères.

Seul un câble USB-C est donc fourni avec la tablette. Pour les utilisateurs qui désirent acquérir un chargeur Apple, il faut se tourner vers l'adaptateur secteur USB‑C 20 W vendu par la firme au prix de 25 euros. Si vous en avez besoin, l'économie réalisée par rapport à la situation antérieure est donc de 5 euros. Mais la plupart des consommateurs sont déjà équipés d'un chargeur, pour leur smartphone par exemple, et vont donc pouvoir profiter pleinement de la réduction de 30 euros.