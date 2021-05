Apple a trouvé une astuce pour rendre le verre des iPhone plus fin et plus solide à la fois

Apple vient de déposer un brevet dans lequel on apprend qu'il est possible de réduire l'épaisseur du verre des smartphones tout en augmentant leur solidité. Le brevet à proprement parler s'intéresse aux smartphones équipés de verre incurvé 2.5D. L'astuce d'Apple est de créer un pré-châssis en verre sur lequel reposera un verre plat classique, avec des méthodes pour rendre la séparation entre les différents éléments complètement invisible.

L'ajout de verre dans les smartphones est fascinant, car cela a poussé tout un pan de l'industrie à trouver des manières de rendre le matériau de choix des smartphones plus solide et moins sensibles aux rayures. Et cela malgré quelques choix parfois osés, comme lorsque Samsung a lancé le premier smartphone Edge avec des bords incurvés. Pour rendre le verre des smartphones toujours plus fins, les leaders du secteur comme Corning ont développé des méthodes pour maîtriser la cristallisation du verre. Et reproduire le phénomène dit de la larme du Prince Rupert (une goutte de verre refroidie en un court laps de temps et qui présente d'étonnantes propriétés grâce à ses stress internes), sur une feuille de verre.

Pour le verre incurvé, en revanche, c'est une autre histoire. On peut utiliser les mêmes procédés pour maîtriser les stress internes, mais l'incurvé est un point faible, et pour compenser, les fabricants sont obligés de rendre ces parties plus épaisses, ce qui contraint ensuite le design des fabricants de smartphones. C'est cela et les coûts associés qui conduisent des acteurs majeurs comme Apple à repasser sur du verre plat. Or il semble justement que la firme à la pomme a trouvé l'astuce que l'industrie attendait pour créer des revêtements pour smartphones plus fins et plus solides, qu'ils soit ou non incurvés.

Apple imagine un de châssis de verre sur lequel vient se poser une feuille de verre parfaitement plate

L'astuce est décrite dans un brevet récemment déposé auprès de l'office américain des marques et brevets (USPTO). Plutôt que de faire reposer le verre directement sur le châssis comme actuellement, Apple propose de créer un pré-châssis en verre sur lequel repose une feuille de verre plus fine parfaitement plate. Etonnamment, cela permet de rendre le verre plus fin tout en augmentant sa solidité. Il est en outre possible d'utiliser un verre différent dans ce châssis et sur le verre qui recouvre l'écran.

Apple détaille par ailleurs des techniques pour rendre la séparation entre ces éléments invisibles. Il est également possible, dans le cas de verre incurvé, d'utiliser ce châssis en verre constitué de multiples éléments pour créer un incurvé extrêmement solide, moins encombrant et qui se fond de manière parfaitement invisible avec le reste du verre du smartphone. Vous pouvez voir une représentation de l'agencement dans le schéma repris en fin d'article. Bien sûr, Apple dépose tout le temps des brevets et tous ne débouchent pas sur des produits commercialisés.

Il ne faut donc pas prendre ce document comme une annonce qui ne dirait pas son nom. Par ailleurs, force est de constater que l'incurvé n'est plus nécessairement quelque chose de fondamental pour les clients. Personne ne semble se plaindre, par exemple, du passage du verre incurvé sur l'iPhone 11 à di verre plat sur l'iPhone 12.. Et vous, qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires !